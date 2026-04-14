Attualità
Furto di gioielli e oro in una casa di Cossato
Il proprietario ha trovato le stanze completamente soqquadro
Furto di gioielli e oro in una casa di Cossato.
Una volta rientrato a casa ha trovato tutto soqquadro. Domenica sera 12 aprile i ladri sono entrati in una casa di Cossato. Hanno portato via monili d’oro e circa 1000 euro in contanti. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
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