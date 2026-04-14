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Furto di gioielli e oro in una casa di Cossato

Il proprietario ha trovato le stanze completamente soqquadro

Pubblicato

4 minuti fa

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Ladri “sommelier” rubano 250 litri di vino da una cantina

Furto di gioielli e oro in una casa di Cossato.

Una volta rientrato a casa ha trovato tutto soqquadro. Domenica sera 12 aprile i ladri sono entrati in una casa di Cossato. Hanno portato via monili d’oro e circa 1000 euro in contanti. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

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