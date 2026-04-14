Attualità
Con l’auto prende in pieno un masso: veicolo danneggiato
La donna al volante si è trovato l’ostacolo davanti all’improvviso a Mongrando
Prende con l’auto un masso caduto dal muro. Incidente ieri mattina lunedì 13 aprile a Mongrando lungo la strada della Serra. Il masso si sarebbe staccato da un muro. Al volante della Peugeot c’era una donna, il veicolo è stato danneggiato e non era marciante.
Sul posto i carabinieri,
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