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Con l’auto prende in pieno un masso: veicolo danneggiato

La donna al volante si è trovato l’ostacolo davanti all’improvviso a Mongrando

Pubblicato

29 secondi fa

il

incidente stradale

Prende con l’auto un masso caduto dal muro. Incidente ieri mattina lunedì 13 aprile a Mongrando lungo la strada della Serra. Il masso si sarebbe staccato da un muro. Al volante della Peugeot c’era una donna, il veicolo è stato danneggiato e non era marciante.

Sul posto i carabinieri,

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