Atap cerca 20 futuri autisti italiani e stranieri per le linee fra Biella e Vercelli. Prima dell’inserimento è previsto un percorso di formazione per conseguire patente e abilitazioni professionali, i cui costi sono a carico dell’azienda. Segue l’assunzione a tempo indeterminato.

Atap cerca 20 futuri autisti italiani e stranieri

«Atap spa avvia la prima edizione dell’iniziativa “Noi guidiamo Atap”, l’Academy finalizzata a formare e assumere nuovi conducenti – si legge nell’avviso pubblico dell’azienda -. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano intraprendere o completare il percorso di acquisizione dei titoli abilitativi alla guida di autobus in servizio di linea e di trasporto persone conto terzi. Patente D e/o Carta di qualificazione del conducente “persone” valide per l’Italia. Al fine di essere assunti con contratto a tempo indeterminato ed intraprendere la carriera di conducente presso Atap spa. Usufruendo di importanti elementi di sostegno iniziale di natura economica».

Il percorso

Di seguito le tappe del percorso. «L’iniziativa prevede l’assunzione a carico di Atap dei costi per la frequenza dei corsi di formazione necessari all’acquisizione dei titoli abilitativi alla guida. Atap intende selezionare un massimo di 20 candidati da avviare al percorso formativo per l’acquisizione dei titoli abilitativi alla guida. Acquisiti i titoli, i candidati saranno inseriti in una graduatoria per l’assunzione in Atap con contratto a tempo indeterminato. Con la qualifica di Operatori di esercizio-Area professionale 3ª-Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario. Da adibire alla mansione di conducente di autobus. Con trattamento economico di ingresso corrispondente al trattamento complessivo di garanzia previsto dal vigente Ccnl Autoferrotranvieri per il parametro 140 con le integrazioni previste dai vigenti accordi aziendali.

Prosegue l’avviso: «Il contratto di lavoro prevede un periodo di prova della durata di sei mesi. La Ral iniziale varia in un range compreso fra 26.580 euro annui e 29.000 euro annui (stima su 264 giorni lavorati all’anno). A seconda delle caratteristiche dei turni di lavoro assegnati e della conseguente variabilità delle voci indennitarie previste dal Ccnl e dagli accordi integrativi. Alla Ral si aggiungono i trattamenti previsti dal sistema di welfare aziendale che attribuisce al lavoratore un credito di circa 1.400 euro annui netti (stima su 264 giorni lavorati all’anno). Spendibili in buoni pasto, buoni carburante e altri servizi a sostegno di famiglia e istruzione, salute e benessere, supporto al reddito, ecc».

Le informazioni

L’avviso integrale di selezione e il modello per la presentazione della domanda di ammissione sono sul sito www.atapspa.it, oppure alla sede Atap di Biella, in corso G.A. Rivetti 8/b.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio del personale di Atap spa (tel. 0158488411, fax 015401398, e-mail: segreteria@atapspa.it).

Le domande di ammissione devono pervenire alla sede Atap di Biella entro e non oltre le 16 del 16 ottobre.

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