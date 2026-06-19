AttualitàBiella
Autisti dal Marocco per Atap. “La priorità al nostro territorio”
Le dichiarazioni di Olivero e Gilardino
L’ipotesi di un progetto promosso da Atap per reperire autisti in Marocco, illustrata nei giorni scorsi in occasione della visita del console marocchino a Biella, apre un confronto anche tra gli enti soci dell’azienda di trasporto pubblico.
Autisti dal Marocco per Atap. “La priorità al nostro territorio”
Tra questi figurano il Comune di Biella e la Provincia di Vercelli, che invitano a riportare la discussione nelle sedi istituzionali competenti e chiedono che ogni eventuale misura venga prima orientata ai cittadini del territorio.
«Comprendiamo perfettamente le difficoltà che Atap sta vivendo nel reperire conducenti e siamo consapevoli che la carenza di autisti rappresenti un problema reale per tutto il settore del trasporto pubblico», afferma il sindaco di Biella, Marzio Olivero. «Proprio per questo, però, riteniamo che un progetto di questa portata non possa essere presentato come un percorso già delineato senza un preventivo confronto con i soci. Si tratta di una scelta che merita una valutazione approfondita da parte dell’assemblea e, per quanto ci riguarda, nutriamo forti perplessità sul fatto che possa trovare un via libera così come è stata prospettata».
Olivero entra poi nel merito dell’Academy annunciata da Atap. «L’idea di investire nella formazione è condivisibile e può rappresentare uno strumento importante. Ma se si immagina di finanziare il conseguimento della patente, prevedere incentivi e persino garantire l’alloggio gratuito per sei mesi per chi arriva da fuori zona, riteniamo che queste opportunità debbano essere offerte ai cittadini italiani residenti nelle nostre province e a tanti giovani e disoccupati che cercano un’occupazione stabile. Solo dopo aver verificato l’effettiva risposta del territorio si potranno valutare eventuali ulteriori soluzioni».
Sulla stessa linea il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, che richiama il ruolo degli enti pubblici nella governance dell’azienda. «Il tema non è la nazionalità delle persone che potranno essere assunte, ma il metodo e le priorità. Da azionisti abbiamo il dovere di chiederci se siano state esplorate fino in fondo tutte le possibilità per rendere questo lavoro nuovamente attrattivo per chi vive nelle nostre province. È su questo che dobbiamo concentrare gli sforzi».
Gilardino sottolinea come il progetto debba ancora essere esaminato dagli organi societari. «Da quanto emerge, siamo di fronte a un’ipotesi ancora tutta da discutere. Per questo ci aspettiamo che il confronto avvenga nelle sedi opportune e senza fughe in avanti. L’Academy può essere un’occasione importante, ma deve nascere con un’impostazione chiara: prima dare un'opportunità concreta ai residenti del Biellese e del Vercellese, sostenendoli nell’ottenimento della patente e nell’accesso alla professione. Solo successivamente, se il fabbisogno dovesse rimanere scoperto, si potranno valutare altre strade».
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Bb68
19 Giugno 2026 at 15:04
fanno bene ad assumere anche dal Marocco l importante è che siano in regola per guidare il pullman, se nessuno biellese ha voglia di fare un lavoro sottopagato ben vengano dall’estero e se non vi va bene visto che l ondata di caldo arriva dall’Africa inviti quelli di destra e di Vannacci di soffiare tutti insieme per allontanare la calura
Sandrone
20 Giugno 2026 at 8:43
Eccolo il commento del comunista amico di musulmani e terroristi. Sei un poveretto in via di estinzione, speriamo che il caldo agevoli la tua dipartita.
Ci.Di.
19 Giugno 2026 at 15:12
stupisce che la proposta venga da chi di mestiere fa l’avvocato…contravvenendo quindi a ogni normativa sulle discriminazioni dei lavoratori…
e i sindacati cosa dicono ?!?!?
poi magari dialogando con gli autisti si riuscirebbero a pianificare turni migliori per loro, con percorsi idonei per orario a chi viaggia !!!
Luigi
19 Giugno 2026 at 21:29
Da ex autista non ho discriminazioni, l’importante è che siano in regolano. E assolutamente non portino le idee Islamiche.
Sandrone
20 Giugno 2026 at 8:44
No tassativo a musulmani ed extracomunitari come rimpiazzo di lavoratori ITALIANI, sfruttati in modo indecoroso da una società fallimentare come ATAP.
Ci batteremo in ogni sede per impedire questa cosa.
Emerson
20 Giugno 2026 at 12:14
autisti islamici……e come fanno durante il ramadan??? voi mettereste in Italia, autisti che trasportano persone, che non mangiano e non bevono per 12 ore, rischiando di svenire mentre guidano perché non hanno il nutrimento necessario in corpo?? e quando devono pregare rivolti verso il tramonto o viceversa con il tappetino, che fanno, fermano la corsa e si mettono a pregare? Lasciate questa gente a fare questo lavoro nei loro paesi, anzi, speriamo che questa proposta, non venga presa in considerazione…..
Simo
20 Giugno 2026 at 14:22
invito tutti coloro che amano queste “Risorse” ad andare nei loro paesi x aiutare chi ne ha bisogno,senza deportarli a casa nostra!
l Italia ha bisogno di ITALIANI!!!
Bb68
20 Giugno 2026 at 17:36
l Italia ha solo imbecilli e si vede da quello che scrivono che vengano pure i marocchini sono più intelligenti di certe persone che scrivono cazzate solo perché non viaggiano non conoscono sono ignoranti , l Italia non ha bisogno di italiani ha bisogno di intelligenza
Emerson
21 Giugno 2026 at 1:02
trasferisciti a Casablanca insieme a loro, visto che non stai bene insieme a noi Italiani che reputi stupidi, vai a vivere con loro, visto che sono più intelligenti di noi……vediamo quanto duri in Marocco…….
Emerson
21 Giugno 2026 at 1:07
BB68,mi viene il dubbio che tu non sei Italiano…….forse ,da come parli e come ti esprimi, sarai nordafricano….. ecco svelato perché sei sinistroide e reputi stupidi tutti gli Italiani che non la pensano come te…..ringrazia che l’Italia ti ha accolto e ti dà da vivere….porta rispetto per il nostro paese e piantala di dire cazzate…..
Bb68
21 Giugno 2026 at 12:02
non sono nordafricano ma non mi sento italiano. perché voi scrivete ma sono cittadino del mondo. sono stato in Marocco in vacanza ed una nazione bellissima accogliente, ma mentre voi dite cazzate perché siete razzisti l Italia è stata e lo è svenduta alla Cina le migliori aziende se le sono comprate. poi non vi siete mai chiesti quante piccole realtà i marocchini hanno aperto e pagano le tasse che servono per tutto quello che voi beneficiare , ma la vostra apertura mentale indottrinata da coglioni che non vi fanno ragionare e ottusamente la vs rovina
steap63
21 Giugno 2026 at 8:00
Che commenti costruttivi di razzisti, fascisti autarchici, garantisti sinistroidi. Dimostrate sempre di più la pochezza dei vostri argomenti insultadovi a vicenda… poveri. Ma il giro di vite ipotizzato dal direttore in occasione dei commenti rivolti a un consigliere comunale mesi fa dove è finito?…. forse accettando certi commenti aumenta lo share o vengono tutelati solo i politici?…Se non vi sono italiani che vogliono fare questo lavoro è ovvio pescare da altre realtà. Poi dovranno essere fatti i bandi a norma di legge (altra cosa ovvia) ma non importa se l’autista sia bianco, nero, a pois basta che faccia bene il suo lavoro.
Emerson
21 Giugno 2026 at 11:30
bisognerebbe dimostrare con prove certe che non ci sono italiani che vogliono farlo, e capire il motivo, e forse ,questa motivazione è il fatto che fare questo lavoro, con tutte le responsabilità che si hanno per il trasporto persone, i turni che durano 12 o più ore con ore buche tra una corsa e l’altra, lo stipendio non proporzionato……saranno questi i motivi perché gli italiani non si trovano?
state tranquilli, che se si pagassero gli autisti il modo giusto, con stipendi medio-alti,e turni di lavoro equilibrati, questo problema , non ci sarebbe…..invece, dobbiamo sfruttare i marocchini, che tanto loro accettano tutto……questo è razzismo….sfruttare persone extracomunitarie per risparmiare denaro….questo è razzismo……