Arriva la pioggia, ma con il passare delle ore migliora. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 26 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Arriva la pioggia, ma con il passare delle ore migliora

La notte a Biella si presenta con un cielo coperto e temperature che si attestano attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni è alta, con una pioggia leggera che si fa sentire specialmente nelle prime ore. I venti soffiano da nord-nordovest con una velocità variabile e l’umidità rimane elevata.

Durante la mattina, si continua con piogge leggere che portano temperature intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimane totale, con una probabilità di precipitazioni che si aggira tra il 74% e l’85%. I venti continuano a provenire da direzioni settentrionali con intensità moderata.

Nel pomeriggio, si assiste a un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole si fanno più sparse e le temperature raggiungono un massimo di circa 28°C. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni non è del tutto assente, mantenendosi attorno al 6% fino al 44%.

La sera porta un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenta sereno. Le temperature si attestano intorno ai 25°C. I venti sono più sostenuti e l’umidità inizia a diminuire, creando un clima più gradevole per le ore serali.

In sintesi, oggi nel Biellese si prevede una giornata con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e condizioni serene in serata.

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