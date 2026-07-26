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Arriva la pioggia, ma con il passare delle ore migliora
Le previsioni meteo per oggi, domenica 26 luglio
Arriva la pioggia, ma con il passare delle ore migliora. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 26 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Arriva la pioggia, ma con il passare delle ore migliora
La notte a Biella si presenta con un cielo coperto e temperature che si attestano attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni è alta, con una pioggia leggera che si fa sentire specialmente nelle prime ore. I venti soffiano da nord-nordovest con una velocità variabile e l’umidità rimane elevata.
Durante la mattina, si continua con piogge leggere che portano temperature intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimane totale, con una probabilità di precipitazioni che si aggira tra il 74% e l’85%. I venti continuano a provenire da direzioni settentrionali con intensità moderata.
Nel pomeriggio, si assiste a un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole si fanno più sparse e le temperature raggiungono un massimo di circa 28°C. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni non è del tutto assente, mantenendosi attorno al 6% fino al 44%.
La sera porta un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenta sereno. Le temperature si attestano intorno ai 25°C. I venti sono più sostenuti e l’umidità inizia a diminuire, creando un clima più gradevole per le ore serali.
In sintesi, oggi nel Biellese si prevede una giornata con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e condizioni serene in serata.
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