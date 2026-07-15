Meteo, cambia tutto: in arrivo temporali con grandine e raffiche di vento.

Meteo, cambia tutto: in arrivo temporali con grandine e raffiche di vento

Di seguito il bollettino odierno emesso da Arpa Piemonte. “Allerta gialla per temporali sul Piemonte che saranno accompagnati da locali allagamenti, grandine di medie o grosse dimensioni, venti forti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.

Oggi sono attesi fenomeni convettivi molto intensi. Nei giorni scorsi l’alta pressione ha accumulato molta energia e umidità nei bassi strati dell’atmosfera, ora un lieve cedimento dell’alta pressione sull’arco alpino innescherà i temporali che dalle Alpi si estenderanno alle pianure già dal primo pomeriggio. Le condizioni di elevata energia daranno luogo a una convezione talora esplosiva con la formazione di supercelle che attraverserà l’intera pianura padana a partire dal Piemonte. La convezione favorirà grandine, molte fulminazioni e venti molto forti. La grandine potrà localmente essere di grosse dimensioni (5-8 cm) e i venti superare gli 80-100 km/h.

Al primo passaggio pomeridiano farà seguito un secondo nella sera, che interesserà maggiormente la parte settentrionale della regione, estendendosi nella notte a tutte le pianure centro-occidentali e poi orientali.

Attenuazione dei fenomeni nelle prime ore della giornata di domani”.

Foto d’archivio

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