Annullato il concerto di Claudio Baglioni a Sordevolo

Niente concerto di Claudio Baglioni a Sordevolo. E’ stato il cantautore ad annunciare che la Tournè non si farà.

La data biellese era in programma il 9 luglio all’Anfiteatro di Sordevolo.

Una polmonite interstiziale acuta ha colpito l’artista che ha bisogno di riposo e cure.

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