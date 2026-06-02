Attualità
Annullato il concerto di Claudio Baglioni a Sordevolo
Il cantante colpito da una grave polmonite ha bisogno di riposo
Niente concerto di Claudio Baglioni a Sordevolo. E’ stato il cantautore ad annunciare che la Tournè non si farà.
La data biellese era in programma il 9 luglio all’Anfiteatro di Sordevolo.
Una polmonite interstiziale acuta ha colpito l’artista che ha bisogno di riposo e cure.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Una ventina di persone coinvolte nella rissa di Biella
Fuori provincia1 giorno fa
Addio a Luca Molinaro, aveva solo 50 anni
Attualità3 giorni fa
Tenta di suicidarsi con il gas e fa esplodere il palazzo
Attualità3 giorni fa
Sparatoria nei boschi: ferito un 30enne
Cronaca20 ore fa