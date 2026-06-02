Addio al maestro di musica Teresio Citton.

È stato celebrato l’altra settimana a Ponzone il funerale del professor Teresio Citton, 82 anni, maestro di musica conosciuto da molti nel basso Triverese. Abitava a Ponzone, lungo la strada che porta al cimitero, nella zona del Belvedere. Da tempo era ammalato.

A darne notizia i colleghi del sito www.notiziaoggi.it

La notizia della sua scomparsa ha colpito il paese e il basso Triverese, dove Citton era una figura nota e stimata. Persona mite, discreta e riservata, si faceva benvolere dagli allievi. Il suo nome era legato soprattutto alla musica, all’insegnamento e a un rapporto costruito negli anni con tante persone e famiglie del territorio.

Per molti è stato semplicemente il “professore”, un riferimento discreto ma presente. La sua attività di maestro di musica lo aveva fatto conoscere ben oltre Ponzone, lasciando un ricordo forte in chi lo aveva incontrato, seguito o ascoltato nel corso degli anni. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ne aveva apprezzato la competenza, la serietà e la presenza nella vita della comunità.

A darne il doloroso annuncio sono Rosella con Emanuele e famiglia, Cristina, i fratelli Pierino, Orazio e Florio con le rispettive famiglie, insieme ai parenti tutti. Nel manifesto funebre compare anche un ringraziamento alla dottoressa Erica e alle persone che lo hanno accompagnato con affetto negli ultimi tempi.

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