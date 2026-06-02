Attualità
Rfi: modifiche sulla linea ferroviaria Biella-Novara
Previsti lavori sulla tratta
Rfi: modifiche sulla linea ferroviaria Biella-Novara.
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Novara-Biella, in particolare nella tratta tra Novara e Agognate.
I lavori, in programma da sabato 6 a domenica 14 giugno, si inseriscono in un più ampio piano di interventi finalizzato alla riclassificazione dell’intera linea rispetto alla massa assiale consentita, oltre che al miglioramento degli standard di regolarità della circolazione ferroviaria.
Nell’ambito delle attività previste, oltre agli interventi di riclassificazione, saranno realizzati anche interventi per l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT), tecnologia che consente il monitoraggio continuo della marcia del treno in relazione alle indicazioni dei segnali, ai limiti di velocità della linea e alle caratteristiche del convoglio, attivando automaticamente la frenatura di emergenza in caso di superamento dei parametri consentiti.
Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà quindi interrotta tra Novara e Biella da sabato 6 a domenica 14 giugno.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti dell’impresa ferroviaria.
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