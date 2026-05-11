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Ancora pioggia, il maltempo resta padrone
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 11 maggio
Ancora pioggia, il maltempo resta padrone. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 11 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Ancora pioggia, il maltempo resta padrone
Nella notte il cielo si presenta con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attestano intorno ai 13,6°C, con una leggera probabilità di pioggia durante le prime ore. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 1,3 km/h e i 4,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali.
Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non subiscono sostanziali cambiamenti. Si prevede ancora pioggia leggera, con temperature che salgono fino a circa 20°C. La copertura nuvolosa rimane alta, e il vento si intensifica, raggiungendo punte di 13,9 km/h. L’umidità è piuttosto elevata, attorno al 67%.
Nel pomeriggio, si registra una leggera attenuazione delle precipitazioni, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di pioggia leggera. Le temperature raggiungono un massimo di circa 21,8°C, mentre il vento continua a mantenere una certa intensità, con raffiche fino a 19,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimane presente, ma si assiste a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.
Infine, nella sera, il cielo si presente nuovamente con nubi sparse, con temperature che scendono fino a 12,4°C. Il vento si fa più leggero, ma l’umidità continua a mantenersi alta, attorno al 93%. Le condizioni generali del meteo suggeriscono un graduale miglioramento, anche se non si escludono sporadici rovesci.
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