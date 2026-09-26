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Ancora nuvole, ma non piove
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 26 settembre
Ancora nuvole, ma non piove. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 26 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Ancora nuvole, ma non piove
Durante la notte si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 37% al 58%. Le temperature si attestano intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione durante le ore più tarde. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 1,4 e 1,9 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest.
Nella mattina, il cielo rimane prevalentemente coperto da nubi sparse. Le temperature salgono fino a circa 22°C entro mezzogiorno, con una percezione di calore simile. La velocità del vento aumenta leggermente, raggiungendo i 4,2 km/h. L’umidità si mantiene attorno al 64%, favorendo un clima piacevole.
Nel pomeriggio, le condizioni meteo continuano a mostrare nubi sparse, con temperature che raggiungono il picco di 24,5°C. La copertura nuvolosa aumenta fino al 76%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento si mantiene moderato, con raffiche che possono arrivare fino a 19,5 km/h.
Infine, nella sera, il cielo si presenta coperto, con temperature in calo fino a circa 13°C. La copertura nuvolosa aumenta ulteriormente, raggiungendo il 94%. La velocità del vento diminuisce, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità aumenta, portando a una sensazione di freschezza.
In sintesi, oggi a Biella si registrano temperature gradevoli durante il giorno, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e un clima fresco in serata.
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