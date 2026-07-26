Al via il progetto “Il Quinto Tempo” dedicato ai giovani giocatori di basket. Si tratta di una foresteria diurna di circa 60 metri quadrati ricavata nella sede del Gruppo Alpini di Vigliano Biellese. E’ destinata ad atleti di età compresa tra i 12 e i 19 anni provenienti dai comuni periferici della provincia.

Al via il progetto “Il Quinto Tempo” dedicato ai giovani giocatori di basket

Il nostro territorio, come noto, è caratterizzato da una forte dispersione geografica e da trasporti pubblici insufficienti. Per molti ragazzi selezionati nelle squadre agonistiche rossoblù, terminata la scuola, è impossibile rientrare a casa e ritornare in tempo per gli allenamenti pomeridiani. La foresteria risolve questo problema in modo concreto. Offre uno spazio sicuro in cui studiare, consumare un pasto e sostare nelle ore intermedie, rendendo l’accesso allo sport indipendente dalla distanza e dalla disponibilità dei genitori.

Il medesimo edificio ospita quotidianamente i soci anziani del Gruppo Alpini per le loro attività ricreative. La convivenza quotidiana tra le due generazioni genera uno scambio intergenerazionale autentico e continuo, benefico per entrambe le categorie. I ragazzi trovano riferimenti e radici comunitarie, gli anziani soci scoprono il valore di essere punto di riferimento per una generazione più giovane.

Il contributo della Fondazione CRBiella

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando “Spazio alla Comunità 2026” con un contributo di 15mila euro. A fronte di un costo complessivo del progetto di 21.505 euro. La quota rimanente è coperta interamente da Biella Next con risorse proprie.

Il contributo finanzia l’adattamento funzionale della sala. Sostituzione degli infissi con serramenti a taglio termico, installazione di illuminazione led ad alta efficienza energetica. Sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Chiusura della veranda con pareti scorrevoli in vetro Vepa. Tinteggiatura degli ambienti e fornitura degli arredi per le zone studio, relax e pranzo.

I lavori di adattamento della sala hanno già preso il via e si concluderanno entro agosto, con la fase di allestimento e collaudo in settembre. La foresteria diurna aprirà i battenti a ottobre, in coincidenza con l’avvio della stagione sportiva 2026/2027.

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