Ailoche sfida la carenza di medici: apre un ambulatorio gratuito in municipio. L’iniziativa rientra tra le priorità annunciate in consiglio comunale dal sindaco Massimo Paganini, appena rieletto. L’obiettivo è offrire una risposta concreta agli abitanti di un territorio alle prese con la crescente carenza di medici.

Ailoche sfida la carenza di medici

Il servizio avrà funzione di consultorio e sarà possibile grazie alla disponibilità del consigliere Matteo Brustia, primario del pronto soccorso a Borgosesia. L’amministrazione intende inoltre acquistare un defibrillatore da collocare nell’area del municipio.

La scelta di Ailoche si inserisce in una situazione che interessa numerosi piccoli centri montani. La diminuzione dei medici di medicina generale e dei pediatri rende infatti sempre più difficile garantire servizi sanitari di prossimità. Costringendo spesso gli abitanti a spostarsi verso i centri maggiori.

Sul tema torna a intervenire Uncem, che chiede incentivi per convincere i professionisti ad aprire e mantenere studi nelle alte valli. Una proposta avanzata già nel 2017 e che, secondo l’organizzazione, necessita ora di provvedimenti concreti.

Le richieste di Uncem

Il presidente Roberto Colombero ha inviato al ministero della Salute un documento con diverse proposte per rafforzare l’assistenza sanitaria nelle zone montane. Partendo dagli infermieri di comunità e dalle strutture territoriali.

Tra le richieste figurano anche piazzole utilizzabili di notte dall’elisoccorso, poliambulatori pubblici e un potenziamento dei servizi realizzati attraverso il Pnrr.

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