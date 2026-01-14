Seguici su

Addio a Bartolomeo Germanetti, figura storica dell’associazionismo

La Pro Loco: “Per noi resterà il nostro caro ‘Meo'”. Il Fondo Edo Tempia: “Perdiamo un amico prezioso”

40 minuti fa

Bartolomeo Germanetti

La piccola comunità di Tollegno si è stretta in un composto silenzio in segno di lutto per la morte di Bartolomeo Germanetti. Il suo cuore ha cessato di battere all’età di 90 anni.

Giovedì Tollegno ha detto addio a Bartolomeo Germanetti

Il funerale è stato celebrato giovedì nella chiesa parrocchiale, alla cerimonia hanno voluto partecipare tante persone, a dimostrazione di quanto Bartolomeo è stato importante nella vita della comunità.

Germanetti, infatti, è stato un vero e proprio punto di riferimento per il mondo associazionistico del paese.

“Abbiamo perso il nostro ‘Meo’, figura importantissima del Carnevale e del nostro paese”

A ricordarlo sono la Pro loco e il Comitato del Carnevale sui propri canali social: «Siamo affranti per la perdita del nostro caro ‘Meo’, figura importantissima del Carnevale e del nostro paese. Ti ricorderemo sempre così».

Il Fondo Edo Tempia: “Perdiamo un amico prezioso”

Era stato inoltre un importante volontario del fondo Edo Tempia: «Ha illuminato per anni il nostro fondo – commenta Simona Tempia -. Abbiamo perso un amico prezioso».
Bartolomeo ha lasciato nel dolore la moglie Agnese, i figli Sonia, Anna con Maurizio, Roberto con Marina e i nipoti.

