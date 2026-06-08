Accademia Unidee, l’11 giugno mostra degli studenti e nuovo casting per la sfilata di Moda Sostenibile

Una giornata dedicata all’arte contemporanea e alla moda inclusiva, aperta al pubblico e ai futuri studenti. L’11 giugno Accademia Unidee di Biella presenta la mostra “Back To The Future” e una nuova sessione di casting per la sfilata finale del corso di Moda Sostenibile.

Arte e moda protagoniste all’Accademia Unidee

L’Accademia di Belle Arti Unidee di Biella si prepara ad accogliere il pubblico con una giornata speciale dedicata alla creatività, alla sperimentazione e alla formazione. Giovedì 11 giugno 2026, gli spazi dell’istituto ospiteranno due appuntamenti aperti a cittadini, appassionati e futuri studenti: la mostra “Back To The Future”, dedicata ai lavori degli studenti di Arte Contemporanea, e una nuova sessione di casting per la sfilata finale del Corso Triennale di Moda Sostenibile.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino il percorso formativo dell’Accademia e osservare il lavoro svolto durante l’anno accademico dagli studenti impegnati nei diversi indirizzi creativi.

“Back To The Future”, una finestra sul percorso degli studenti

Dalle 10 alle 18, presso l’Art Lab di Accademia Unidee, sarà visitabile la mostra “Back To The Future”, un’esposizione che raccoglie opere, installazioni, immagini e progetti sviluppati dagli studenti durante il loro percorso formativo.

L’evento nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale e di raccontare la pluralità di linguaggi artistici che caratterizzano la vita dell’Accademia. La mostra offre infatti uno sguardo sulle pratiche contemporanee esplorate dagli studenti, mettendo in evidenza ricerca, sperimentazione e approcci interdisciplinari.

Non si tratta soltanto di una vetrina delle attività didattiche, ma anche di un momento di dialogo con il territorio e con chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte contemporanea o valutare un percorso di studi in questo ambito.

Visite guidate agli spazi dell’Accademia

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visitare gli spazi dell’istituto su appuntamento. Futuri studenti e visitatori potranno conoscere da vicino atelier, laboratori, aule e attività formative, entrando in contatto diretto con la realtà accademica che opera all’interno della Fondazione Pistoletto.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di orientamento promosso dall’Accademia per presentare l’offerta formativa e favorire l’incontro tra studenti, docenti e pubblico interessato.

Moda sostenibile, nuovo casting dopo il successo del primo appuntamento

Accanto all’arte contemporanea, spazio anche alla moda. Dopo l’elevata partecipazione registrata durante il casting del 23 maggio, l’Accademia ha deciso di organizzare una seconda giornata di selezione per individuare i protagonisti della sfilata finale del Corso Triennale di Moda Sostenibile, prevista per settembre 2026.

Il casting si svolgerà sempre giovedì 11 giugno, dalle 11 alle 15, negli spazi dell’Accademia. La selezione sarà curata direttamente da docenti e studenti del corso e rappresenta una delle ultime occasioni per partecipare all’evento conclusivo che vedrà in passerella le collezioni realizzate dagli allievi del terzo anno.

Inclusività e autenticità al centro della selezione

Uno degli aspetti distintivi dell’iniziativa riguarda il suo carattere fortemente inclusivo. Il casting è infatti aperto a tutti, senza limiti di genere, età o fisicità. Una scelta che riflette la filosofia dell’Accademia, secondo cui la bellezza non è legata a standard prestabiliti, ma trova espressione nella diversità, nell’unicità e nell’autenticità delle persone.

Un approccio che si inserisce perfettamente nella visione della moda sostenibile, intesa non solo come attenzione ai materiali e ai processi produttivi, ma anche come valorizzazione delle identità e delle differenze.

Come partecipare

Per prendere parte al casting è necessario iscriversi inviando una richiesta all’indirizzo casting@accademiaunidee.it. Per informazioni sulle visite all’Accademia e sulle attività formative è invece possibile contattare orientamento@accademiaunidee.it.

L’appuntamento dell’11 giugno si presenta quindi come una giornata ricca di stimoli, capace di unire arte, formazione e moda in un contesto aperto al confronto e alla partecipazione della comunità.

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