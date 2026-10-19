A Chiavazza una sequoia piantata nel 1850 supera i 50 metri. A pochi minuti dalla città, un albero nasconde una storia iniziata quando l’Italia non era ancora unita.

Non serve entrare in una foresta lontana o salire in montagna per trovarsi davanti a qualcosa di enorme. A Chiavazza, frazione di Biella, la sequoia cresce vicino alle case e alle strade, a circa 4 chilometri dal centro della città.

A Chiavazza una sequoia piantata nel 1850 supera i 50 metri

La sua storia comincia intorno al 1850, quando fu piantata da Bernardo Rosazza. Da allora ha attraversato quasi due secoli di cambiamenti. Persone, edifici, traffico e generazioni sono passati accanto a lei, mentre il tronco continuava ad allargarsi e la chioma a salire.

Ed è proprio la misura a lasciare senza parole. Le rilevazioni più precise indicano un’altezza di 51,5 metri: non “un albero alto” in senso generico, ma una presenza che domina il paesaggio come un vero grattacielo vivente. Anche il tronco racconta quanto sia fuori dal comune. La sua circonferenza arriva a circa 8,1 metri. Per avere un’idea immediata, servirebbero diverse persone una accanto all’altra per circondarlo completamente.

Il dettaglio più bello, però, non è soltanto nelle dimensioni. È nel contrasto. Un gigante nato nell’Ottocento si trova a pochi chilometri dal cuore di Biella, in un luogo che si può raggiungere senza affrontare un viaggio speciale. La sorpresa non è nascosta in un paesaggio irraggiungibile: è molto più vicina di quanto si pensi.

Un calendario vivente

Quella sequoia è quindi più di una pianta monumentale. È una specie di calendario vivente. Ogni anello del tronco appartiene a un’epoca diversa, ma dall’esterno racconta tutto con il silenzio e con la sua altezza.

A volte cerchiamo meraviglie dall’altra parte del mondo e ci dimentichiamo di guardare meglio nei luoghi che attraversiamo ogni giorno. A Biella, basta spostarsi di pochi chilometri per incontrare un pezzo d’Ottocento ancora in piedi.

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