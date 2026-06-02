Stamattina Biella ha celebrato la festa della Repubblica. Il corteo è arrivato in Piazza Duomo. Il sindaco di Biella Marzio Olivero ha ribadito l’importanza di ritrovare unità all’interno della comunità.

A Biella i festeggiamenti per il 2 giugno

E’ intervenuto il prefetto Elena Scalfaro che ha portato il proprio saluto a studenti, cittadini e associazioni d’arma. Ha ricordato come il 2 giugno sia “la festa di tutti”.