Attualità
A Biella i festeggiamenti per il 2 giugno
Interventi di prefetto, sindaco e presidente della Provincia
Stamattina Biella ha celebrato la festa della Repubblica. Il corteo è arrivato in Piazza Duomo. Il sindaco di Biella Marzio Olivero ha ribadito l’importanza di ritrovare unità all’interno della comunità.
A Biella i festeggiamenti per il 2 giugno
E’ intervenuto il prefetto Elena Scalfaro che ha portato il proprio saluto a studenti, cittadini e associazioni d’arma. Ha ricordato come il 2 giugno sia “la festa di tutti”.
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