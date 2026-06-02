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Carabinieri Biella accanto ad Aism

Si celebra la giornata mondiale della sclerosi multipla

Pubblicato

3 minuti fa

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Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella rinnova la sua storica collaborazione con l’A.I.S.M. E’ l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Carabinieri Biella accanto ad Aism

L’Arma locale aderisce con convinzione alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con l’obiettivo di accendere i riflettori su una patologia che colpisce profondamente la cittadinanza.

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