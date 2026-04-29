80mila euro per sistemare le criticità dei cimiteri di Cossila S. Grato e Chiavazza.

80mila euro per sistemare le criticità dei cimiteri di Cossila S. Grato e Chiavazza

Dopo anni di attese, arrivano finalmente interventi concreti nei cimiteri di Cossila San Grato e Chiavazza. Lavori mirati e cantieri pronti a partire dalle prossime settimane.

A fare il punto è l’assessore ai servizi cimiteriali Edoardo Maiolatesi, che annuncia uno stanziamento complessivo di 80 mila euro destinato alla manutenzione straordinaria. «Risorse importanti per migliorare le strutture e soprattutto la sicurezza dei visitatori», sottolinea, entrando poi nel dettaglio delle opere previste.

A Cossila San Grato si interverrà sulle criticità più evidenti. «Metteremo mano al tetto, alla copertura e alle lamiere zincate così da favorire il corretto deflusso dell’acqua e risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni». Una situazione che negli anni ha reso difficile la fruizione degli spazi. «Le infiltrazioni – aggiunge – creavano disagi ai visitatori, rendendo complicato camminare nei sotterranei. E’ previsto, inoltre, il ripristino dell’intonaco deteriorato».

La restante parte delle risorse sarà invece indirizzata su Chiavazza, indicata come seconda priorità. «Interverremo sulle lastre presenti sui cigli dei corridoi – prosegue Maiolatesi -, anche in questo caso con un’attenzione particolare alla sicurezza».

Interventi puntuali, dunque, in entrambi i camposanti. «Non disponiamo dei fondi necessari per un’opera strutturale complessiva ma andremo comunque a riqualificare i punti che presentano le maggiori criticità».

Sul fronte operativo, la macchina si muoverà a breve. «Per quanto riguarda Cossila San Grato, i lavori sono stati affidati alla ditta Madef di Caresanablot, che si è aggiudicata l’appalto. Siamo in attesa dell’ok della Sovrintendenza, che ha 120 giorni per esprimersi. La richiesta è stata inoltrata due mesi fa e i tempi iniziano a stringere. Nelle prossime settimane – assicura – provvederemo a sollecitare il parere, così da poter partire subito dopo il via libera».

Nel frattempo prosegue anche la manutenzione ordinaria. «Sono a disposizione 40 mila euro affidati alla ditta Florama per il taglio del verde negli undici cimiteri cittadini, interventi che verranno effettuati in base alle necessità».

Un doppio binario, quindi, tra urgenze e gestione quotidiana. «Sono molto soddisfatto – conclude Maiolatesi –. Avevo individuato due priorità e riusciremo a intervenire su entrambe. Per decenni i lavori nei cimiteri non sono sempre stati eseguiti seguendo le reali necessità. Oggi, invece, destiniamo risorse dove servono davvero. È importante, inoltre, anche l’attenzione che riserviamo alle strutture periferiche. Ora resta solo da attendere le prossime settimane per poter finalmente iniziare».

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