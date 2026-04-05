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Gli auguri di buona Pasqua del vescovo di Biella – VIDEO
Il messaggio di monsignor Roberto Farinella rivolto a tutti i nostri lettori
Il messaggio di auguri di buona Pasqua rivolto dal vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, a tutti i lettori del nostro giornale.
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