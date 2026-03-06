Viaggiavano senza biglietto sul bus Atap. Due cittadini marocchini residenti a Valdilana sono stati multati perchè viaggiavano sull’autobus Atap senza un titolo di viaggio. Scoperti dal controllore, i due hanno tentato di allontanarsi. Ma è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. Alla fine sono stati sanzionati

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook