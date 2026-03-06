Valli Mosso e Sessera
Viaggiavano senza biglietto sul bus Atap
Due giovani marocchini di Valdilana multati
Viaggiavano senza biglietto sul bus Atap. Due cittadini marocchini residenti a Valdilana sono stati multati perchè viaggiavano sull’autobus Atap senza un titolo di viaggio. Scoperti dal controllore, i due hanno tentato di allontanarsi. Ma è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. Alla fine sono stati sanzionati
