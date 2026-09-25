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CronacaValli Mosso e Sessera

Anziana sventa il tentativo di truffa a Pettinengo

La donna ha chiamato subito il figlio

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31 secondi fa

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la truffa del finto carabinieri colpisce ancora
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Tentativo di truffa sventato a Pettinengo grazie alla prontezza e ai riflessi di un’anziana residente.

Anziana sventa il tentativo di truffa a Pettinengo

La donna è stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo dei carabinieri che, con la classica e insidiosa tecnica del raggiro, ha cercato di metterla in allarme e spingerla a consegnare denaro o oggetti preziosi.

La vittima, tutt’altro che spaventata o sprovveduta, ha capito immediatamente di trovarsi di fronte a un malintenzionato. Senza perdere la calma, ha interrotto subito la conversazione e ha dato l’allarme, avvisando prima il figlio e poi la centrale operativa dell’Arma.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i veri carabinieri, che hanno perlustrato la zona per rintracciare eventuali auto sospette o complici in attesa nei pressi dell’abitazione. L’intervento reattivo della donna ha così neutralizzato il colpo. Le indagini proseguono per risalire all’identità del truffatore e fare luce sull’episodio.

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