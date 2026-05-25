Si sente male al Rifugio del Lago della Vecchia

Un uomo di circa 80 anni si sente male al Lago della Vecchia: trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Si sente male al Lago della Vecchia

L’allarme è scattato intorno alle 14.30 di ieri, domenica 24 maggio, al Rifugio del Lago della Vecchia: secondo le prime ricostruzioni, un uomo di circa 80 anni, residente fuori provincia, avrebbe accusato un malore.

Subito l’uomo è stato soccorso dal gestore, aiutato da un operatore del Soccorso Alpino, presente al momento dell’accaduto.

Nel frattempo, è giunto sul posto l’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte dalla base di Borgosesia, pronto ad assistere l’uomo. Il pensionato è stato così caricato a bordo del velivolo con il verricello e trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano in codice giallo.

Negli stessi istanti è stata allertata anche la stazione del Soccorso Alpino Valle Cervo, che ha attivato una squadra di terra nel caso ce ne fosse stata la necessità.

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Immagine di repertorio

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