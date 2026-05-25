CronacaValle Cervo
Si sente male al Rifugio del Lago della Vecchia
Attimi di paura in alta Valle Cervo
Un uomo di circa 80 anni si sente male al Lago della Vecchia: trasportato in ospedale con l’elisoccorso.
Si sente male al Lago della Vecchia
L’allarme è scattato intorno alle 14.30 di ieri, domenica 24 maggio, al Rifugio del Lago della Vecchia: secondo le prime ricostruzioni, un uomo di circa 80 anni, residente fuori provincia, avrebbe accusato un malore.
Subito l’uomo è stato soccorso dal gestore, aiutato da un operatore del Soccorso Alpino, presente al momento dell’accaduto.
Nel frattempo, è giunto sul posto l’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte dalla base di Borgosesia, pronto ad assistere l’uomo. Il pensionato è stato così caricato a bordo del velivolo con il verricello e trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano in codice giallo.
Negli stessi istanti è stata allertata anche la stazione del Soccorso Alpino Valle Cervo, che ha attivato una squadra di terra nel caso ce ne fosse stata la necessità.
LEGGI ANCHE: Volo di oltre 100 metri sul Mucrone: escursionista in codice rosso
Immagine di repertorio
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook