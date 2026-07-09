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Venti anni fa l’Italia era campione del mondo

Il 9 luglio 2006 a Berlino la nazionale azzurra di calcio conquistava il titolo iridato

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Venti anni fa l’Italia era campione del mondo. Quante cose sono cambiate nel mondo del calcio dalla sera del 9 luglio 2006. Nell’arco di due decadi la nazionale azzurra è passata al trono all’abisso di ben rassegne iridate mancate.

Venti anni fa l’Italia era campione del mondo

E a festeggiare quello storico trionfo sul prato dell’Olympiastadion di Berlino c’erano anche due biellesi. Claudio Gaudino, da Mottalciata, aveva curato i muscoli degli azzurri. Mentre in campo, protagonista con il gol agli Usa nella seconda partita del girone e in semifinale con la cavalcata e l’assist per il raddoppio di Del Piero contro la Germania c’era Alberto Gilardino.

Sarebbe inutile ripercorrere tutto lo storico percorso dell’Italia, ma è bene ricordare come merita una ricorrenza a suo modo storica. Una vittoria che tutto il paese festeggiò, con grandissimi caroselli anche a Biella e più in generale in tutto il Biellese.

Quanta nostalgia per quel glorioso periodo del calcio di casa nostra. Un movimento rinvigorito nell’estate post-Covid 2021 con il successo all’Europeo e subito sprofondato nella sua crisi più nera negli ultimi tempi.

Torneranno tempi migliori? Ce lo auguriamo tutti.
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