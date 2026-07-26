Un mese che “va di corsa”. Agosto è storicamente il periodo dedicato alle vacanze, ma per gli appassionati di podismo la vicina Valsesia offre anche quest’anno una lunga serie di appuntamenti.

Un mese che “va di corsa”

Impossibile annoiarsi con un programma così variegato.

Caminàa d’la Val Sabbiola

Si parte già domenica 9, quando è in programma la 50esima edizione della “Caminàa d’la Val Sabbiola”. Gara organizzata dal Consorzio del Salaro di Sabbia a Varallo che mette in palio il “Trofeo Joffrè Cavallari”, il “Memorial Paola e Riccardo Bortolozzo e il “Memorial Aldo e Rino Botta”.

Ritrovo alle 8 in località Crosi e partenza della competitiva alle 9.30, alle 11 è previsto il via della camminata ludico-motoria da Salaro Inferiore. Le premiazioni sono programmate a partire dalle 15. Le iscrizioni si possono effettuare con Sigma entro le 24 di giovedì 6 agosto al costo di 8 euro con possibilità di adesione ancora il giorno stesso della corsa fino alle 9.15 al costo di 10 euro, 5 euro per la non competitiva.

I partecipanti si sfideranno su un tracciato di 4,8 chilometri di lunghezza con 320 metri di dislivello, il fondo sarà per lo più sterrato con solamente il 20% di asfalto. La camminata sarà riservata unicamente alle categorie giovanile e verrà effettuato su un percorso di 500 metri di lunghezza e 80 di dislivello.

Per informazioni: 333 7491921 oppure 348 7150910.

Tour di Carcoforo

Il programma prosegue poi domenica 19 agosto con la 30esima edizione del “Tour di Carcoforo”, gara di trail organizzata dalla Fulgor Prato Sesia. Occasione giusta per smaltire i bagordi del Ferragosto.

Il ritrovo è in programma alle 8.30 al campo sportivo, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni dell’ultimo minuto al costo di 15 euro (3 euro per gli Under e gratuita per i bambini). Le partenza sono in programma dalle 9.30, quando scatterà il minigiro di 2 chilometri per le categoria Ragazzi e Cadetti. Alle 9.40 toccherà al girobimbo di 500 metri. Mentre alle 10 prenderà il via la competitiva di 7 chilometri e a seguire (alle 10.05) lo start della camminata ludico-ricreativa sempre sui 7 chilometri.

Per le adesioni è necessario consultare il sito irunning entro le 22 di lunedì 17, dove è possibile confermare la propria presenza al costo calmierato di 12 euro.

Chiunque desiderasse maggiori delucidazioni in merito può contattare il 335 451465.

Memorial Velatta

Venerdì 21 agosto sarà infine la volta del “Memorial Giampiero Velatta”, manifestazione regionale di trail approvata dalla Fidal che si disputa a Cadarafagno di Breia. In cabina di regia l’Atletica Valsesia con la collaborazione del GS Valle Cellio, dell’Associazione Terrieri di Breia e del Gruppo Ana Breia.

I partecipanti si sfideranno su un percorso di 7 chilometri di lunghezza con 250 metri di dislivello che si sviluppa per lo più su sentieri, mulattiere e brevi tratti di strada asfaltata. Previste anche due “versioni” della gara per i più giovani. Esordienti e Ragazzi gareggeranno su un percorso della lunghezza di poco più di 1 chilometri, invece per Cadetti e Allievi è previsto un tracciato che misura 2,5 chilometri.

La società prima classificata nella speciale graduatoria a punti riservata agli adulti si aggiudicherà appunto il “Trofeo Giampiero Velatta”. Mentre la migliore società delle categorie giovanili verrà premiata con il “Trofeo Claudio Giacobino”.

Il programma prevede il ritrovo alle 16 al Circolo Terrieri di Breia, alle 17.30 lo start del minigiro da Cadarafagno, alle 18 la prova riservata agli adulti. La cerimonia di premiazione, sempre al Circolo Terrieri di Breia, è fissata intorno alle 20.

La quota di iscrizioni per fissata in 10 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ad Attilio Galli, al numero 328 7344820, oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@atleticavalsesia.it.

Oropa-Monte Camino

Infine, si arriva anche nel “nostro” Biellese per la “Oropa-Monte Camino” di domenica 30. Kermesse di corsa in montagna organizzata dal GSA Valsesia su un percorso di 7 chilometri di lunghezza e 1.200 di dislivello interamente su sentieri. Prevista anche una camminata ludico-motoria dal Rifugio Rosazza.

Le iscrizioni devono pervenire entro le 12 di martedì 28 agosto sul portale wedosport, il costo è di 10 euro, 5 euro invece per quanto concerna la camminata ludico-motoria.

Il ritrovo è fissato alle 7.30 di fronte alle funivie di Oropa, con partenza alle 8.30 (cinque minuti dopo lo start della camminata). Le premiazioni avranno luogo sempre a Oropa a partire dalle 13.

Per maggiori info contattare Enzo Mersi al numero 339 2472377 oppure all’indirizzo e-mail enzomersi82@gmail.com.

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