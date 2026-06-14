Ultimi giorni per iscriversi al Trail Oasi Zegna. L’edizione 2026 della prestigiosa corsa è in programma domenica 21 giugno.

Ultimi giorni per iscriversi al Trail Oasi Zegna

E’ grande l’attesa per la prova biellese, da anni è uno degli appuntamenti più sentiti e apprezzati di questa parte della stagione. L’evento sancirà l’apertura della stagione estiva dell’Oasi Zegna, 100 chilometri quadrati di natura, sport e cultura nel cuore delle Alpi Biellesi.

Come già negli ultime stagioni, saranno tre le distanze previste, adatte a tutti i tipi di allenamento. Ultra Oasi Zegna, 65 chilometri di lunghezza e 4.200 metri di dislivello positivo e negativo; Trail Oasi Zegna, 35 chilometri e 1.700 metri di dislivello; Oasi Zegna, 15 chilometri e 800 metri di dislivello.

La gara regina è un vero e proprio viaggio alla scoperta delle Alpi Biellesi, che non ha nulla da invidiare ai grandi trail per panorami, varietà di percorso e durezza. La 35K è un classico, una gara impegnativa, ma in grado di regalare emozioni nuove a ogni metro. La 15K, prevista anche in versione non competitiva, è perfetta per chi magari non ha grandi distanze nelle gambe però vuole essere parte di un grande evento. Oppure per chi inizia ad approcciarsi al trail running.

Come tradizione, tutte e tre le distanze avranno partenza e arrivo al Centro Zegna di Trivero di Valdilana. Location perfetta per poter fornire agli atleti tutti i servizi a loro riservati in un unico punto. Le partenze saranno alle 5 (65K), alle 8.30 (35K) e alle 9.30 (15K).

Sono ancora aperte le iscrizioni, che chiuderanno solamente venerdì 19 per le due distanze più lunghe. Mentre ci si potrà iscrivere alla 15K anche il giorno della gara, ma non è garantito il pacco gara.

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