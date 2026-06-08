Torna la Monte Rosa SkyMarathon. E’ tutto pronto per la nuova edizione della Monte Rosa SkyMarathon, la gara più alta d’Europa, una prova imperdibile per tutti gli skyrunner.

Torna la Monte Rosa SkyMarathon

La data dell’evento 2026 è quella di sabato 13 giugno. Quattro le prove: la “classica” Monte Rosa SkyMarathon, l’AMA VK2, un doppio vertical kilometer, la Monte Rosa SkySummit e l’ultima arrivata, la Monte Rosa SkyRace. Tutte si svolgono ad Alagna Valsesia, sul versante italiano della montagna.

Si sono iscritti atleti provenienti da oltre 30 nazioni, nuovo record di partecipazione.

Il programma della giornata prevede alle 5.30 la partenza della la Monte Rosa SkyMarathon (Alagna-Monte Rosa-Alagna, 35 chilometri e 7mila metri di salita e altrettanti in discesa). Alle 5.45 lo start della SkySummit (Alagna-Capanna Margherita, 17.5 chilometri e 3.500 di dislivello positivo). Alle 6 prenderà il via la SkyRace (Alagna-Monte Rosa-Alagna, 25 chilometri e 5mila metri di dislivello). Infine alle 7.30 l’appuntamento dedicato a chi ama le brevi e ripide salite: la AMA VK2 (Alagna-Punta Indren, 9 chilometri e dislivello positivo di 2.086 metri).

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