Tutto pronto per la “Biella-Oropa” numero 50. Manca davvero poco, appena una decina di giorni, alla 50esima edizione della kermesse, in programma sabato 26 luglio.

Un appuntamento ormai tradizionale dell’estate podistica laniera e non solo. Tanti sono infatti gli atleti provenienti dai territori vicini, come la Valsesia, oppure dalle regioni limitrofe. Tutti pronti per sfidarsi lungo i 12,2 impegnativi chilometri che dal centro cittadino portano fino ai cancelli del Santuario dedicato alla Madonna Nera.

Come già nelle ultime due stagioni, la partenza avverrà da Piazza Vittorio Veneto, peraltro rifatta completamente lo scorso anno. Il ritrovo, sempre in Piazza Vittorio Veneto, è previsto per le 13 con la cerimonia del ritiro dei pettorali. Alle 17 il via della gara femminile e delle categoria SM60, SM65 ed SM70. Alle 17.30 partenza di tutti gli altri: Junior, Senior, Promesse, SM35, SM40, SM45, SM50 ed SM55, mentre dalle 19 le premiazioni direttamente a Oropa.

La “Biella-Oropa” è organizzata dal Gruppo Amici Corsa Pettinengo e riservata ad atleti nati prima del 2007 tesserati Fidal. Le adesioni si effettuano sul sito www.irunning.it al costo di 15 euro entro e non oltre la mezzanotte di mercoledì 22. Sarà poi possibile effettuare iscrizioni last-minute il giorno stesso della competizione al costo maggiorato di 20 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 351-864.89.16 oppure 335-622.51.93.

