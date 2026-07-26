Stefano Pella nuovo responsabile del settore femminile del Biella Rugby. Il club compie un altro importante passo nel proprio percorso di crescita.

Nei giorni scorsi il tecnico è stato in città, incontrando dirigenti e il resto dello staff per iniziare a conoscere da vicino la realtà gialloverde. Diventerà operativo a partire dal mese di settembre.

Stefano Pella nuovo responsabile del settore femminile del Biella Rugby

Il suo arrivo rappresenta una scelta strategica per la società, che punta a sviluppare e consolidare il movimento attraverso un progetto strutturato e di lungo periodo. Nel suo percorso sportivo vanta importanti esperienze con il Comitato Regionale Lombardo, nell’area tecnica federale del Nord Ovest e con la nazionale Under18 femminile. Nelle ultime stagioni ha lavorato a Parabiago.

«Cercavamo una figura di riferimento per lo sviluppo del settore femminile – ha detto Nicola Mazzucato, director of rugby del Brc -. Stefano ci è sembrato la persona giusta. È allineato al progetto e determinato a offrire un percorso di alto livello. Ha un curriculum di tutto rispetto, ma ciò che ha colpito maggiormente è stata la grande capacità di comunicare, aspetto fondamentale per il ruolo».

Entusiasta anche Stefano Pella, pronto a mettersi in gioco in una nuova sfida: «Ho terminato un percorso a Parabiago e volevo rimettermi in gioco in un progetto ambizioso. Quello proposto da Biella è ancora in una fase embrionale e amo costruire da zero. Conosco Nicola, così come la serietà e l’affidabilità del club, quindi è stato impossibile rifiutare. Porto con me tante idee da sviluppare e credo di poter offrire serietà e professionalità. Quando faccio una cosa voglio farla bene e mi aspetto altrettanto da chi lavora con me. Sarà una bella sfida».

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