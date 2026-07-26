BiellaSport
Stefano Pella nuovo responsabile del settore femminile del Biella Rugby
Un altro importante passo avanti nel percorso di crescita del club
Stefano Pella nuovo responsabile del settore femminile del Biella Rugby. Il club compie un altro importante passo nel proprio percorso di crescita.
Nei giorni scorsi il tecnico è stato in città, incontrando dirigenti e il resto dello staff per iniziare a conoscere da vicino la realtà gialloverde. Diventerà operativo a partire dal mese di settembre.
Stefano Pella nuovo responsabile del settore femminile del Biella Rugby
Il suo arrivo rappresenta una scelta strategica per la società, che punta a sviluppare e consolidare il movimento attraverso un progetto strutturato e di lungo periodo. Nel suo percorso sportivo vanta importanti esperienze con il Comitato Regionale Lombardo, nell’area tecnica federale del Nord Ovest e con la nazionale Under18 femminile. Nelle ultime stagioni ha lavorato a Parabiago.
«Cercavamo una figura di riferimento per lo sviluppo del settore femminile – ha detto Nicola Mazzucato, director of rugby del Brc -. Stefano ci è sembrato la persona giusta. È allineato al progetto e determinato a offrire un percorso di alto livello. Ha un curriculum di tutto rispetto, ma ciò che ha colpito maggiormente è stata la grande capacità di comunicare, aspetto fondamentale per il ruolo».
Entusiasta anche Stefano Pella, pronto a mettersi in gioco in una nuova sfida: «Ho terminato un percorso a Parabiago e volevo rimettermi in gioco in un progetto ambizioso. Quello proposto da Biella è ancora in una fase embrionale e amo costruire da zero. Conosco Nicola, così come la serietà e l’affidabilità del club, quindi è stato impossibile rifiutare. Porto con me tante idee da sviluppare e credo di poter offrire serietà e professionalità. Quando faccio una cosa voglio farla bene e mi aspetto altrettanto da chi lavora con me. Sarà una bella sfida».
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