Olimpia Milano-Paok Salonicco: amichevole internazionale al Forum. Il grande basket torna all’ombra del Mucrone e gli appassionati sono già in fermento.

Biella si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più prestigiosi dell’anno.

Olimpia Milano-Paok Salonicco: amichevole internazionale al Forum

Sabato 12 settembre, alle 18, il Forum sarà infatti il palcoscenico dell’attesissima amichevole internazionale tra Armani Olimpia Milano e il Paok Salonicco. Si sfidano dunque i campioni d’Italia in carica e una delle società più blasonate della pallacanestro greca, protagonista da decenni delle competizioni europee.

Per la città si tratta di un appuntamento di straordinaria rilevanza, che conferma la capacità della città di attrarre eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. Valorizzando il Forum come una struttura in grado di ospitare grandi manifestazioni.

L’arrivo dell’Olimpia Milano, la società più titolata della storia del basket italiano e fresca vincitrice dello scudetto, rappresenta un’occasione irripetibile per tutti i tifosi. Dall’altra parte del parquet ci sarà il Paok Salonicco, club di grande tradizione che ha contribuito a scrivere pagine importanti della pallacanestro europea.

L’evento richiamerà tifosi e appassionati non solo dal Biellese, ma anche dalle province limitrofe e da numerose regioni del nord Italia. Con una importante ricaduta anche per le attività commerciali, la ristorazione e le strutture ricettive del territorio.

Il Comune di Biella comunica inoltre che le modalità di acquisto dei biglietti saranno rese note nei prossimi giorni. La volontà dell’amministrazione e degli organizzatori è quella di prevedere prezzi popolari, affinché tutti possano assistere a questo straordinario appuntamento sportivo.

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