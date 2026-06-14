Marta Buono spicca in azzurro. La portacolori della Ippon 2 in evidenza a Leinì, mentre Caterina Sasso si qualifica per i Tricolori Juniores.

Periodo intenso per gli atleti della Ippon 2 Karate che, dal 30 maggio al 2 giugno, sono stati protagonisti di numerosi appuntamenti agonistici.

Marta Buono spicca in azzurro

A Leinì, cinque atleti della formazione laniera hanno preso parte al corso propedeutico agli esami di dan, in programma nel prossimo mese di novembre.

Dal 31 maggio, invece, si è svolto il seminario della Nazionale Italiana in preparazione dei Ctr Games. Quadrangolare a squadre disputato poi martedì il 2 giugno a Martina Franca e riservato ai migliori atleti del panorama nazionale. Tra i convocati figuravano anche tre allievi del maestro Maurizio Feggi.

Marta Buono ha gareggiato con la nazionale Under21 (nella foto), vincendo tutti gli incontri disputati e contribuendo in maniera determinante al successo azzurro. Vittoria Pozzo, tra le Juniores, e Filippo Mosca, sempre in U21, hanno invece difeso i colori del Ctr Nord.

Per tutti si è trattato di un’esperienza impegnativa ed entusiasmante, che conferma l’ottimo lavoro svolto dalla Ippon 2 e la crescita costante dei suoi atleti.

Caterina Sasso si qualifica per i Tricolori Juniores

Sabato 30, sempre a Leinì, si erano svolte le Qualificazioni Regionali in vista dei Campionati Italiani Juniores. Nella categoria -59 kg hanno gareggiato Caterina Sasso e Sofia Segato. Sasso ha conquistato la medaglia d’argento. Ottenendo così la qualificazione alle finali nazionali in programma al Lido di Ostia dal 21 al 23 giugno, mentre Segato ha chiuso al quinto posto. Alle finali sarà presente anche la stessa Vittoria Pozzo, già qualificata di diritto grazie al quinto posto ottenuto ai Tricolori 2025.

Nella medesima manifestazione Costanza Mander, Tommaso Cantono e Simone Fea hanno partecipato alle selezioni del “Trofeo Coni” nella specialità kata. Mentre Elia Beltrami è stato impegnato nel kumite. Da segnalare l’ottimo terzo posto di Mander.

Spazio anche alle competizioni riservate agli Under12. Dove Amelia Bellini e Giulio Drech hanno ottenuto il bronzo, Alessio Gnemmi l’argento e Vanessa Fattori la medaglia d’oro. Gli atleti biellesi hanno inoltre conquistato la terza piazza nella gara a squadre.

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