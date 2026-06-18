BiellaSport
Maria Pranio in azzurro per la “Mediterranean Cup”
L’atleta biellese sarà in gara a Novi Sad, in Serbia
Maria Pranio in azzurro per la “Mediterranean Cup”. L’atleta di casa nostra sarà in gara a Novi Sad, in Serbia.
Maria Pranio in azzurro
Il nuoto biellese, e in particolare il team In Sport Rane Rosse di Biella, festeggia un altro risultato di prestigio.
La giovane atleta laniera farà infatti parte della nazionale italiana che parteciperà alla “Mediterranean Cup 2026”, in programma dal 19 al 21 giugno nel paese balcanico.
Già nel 2023 un portacolori della In Sport aveva partecipato alla meglio conosciuta “Coppa Comen”: Pietro Remorini vinse il bronzo nei 400 misti a Limassol, a Cipro.
Pranio, nuotatrice classe 2011 allenata da Riccardo Mosca, di recente ha conquistando l’argento nei 400 misti, ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. A Novi Sad dovrebbe nuotare ancora i 400 misti e i 200 dorso.
LEGGI ANCHE: Pietro Remorini tra i big del nuoto azzurro
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook