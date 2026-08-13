J&G La Scuderia di Cavaglià grande protagonista ai Campionati Europei di mounted games, terminati domenica al Centre Equestre de la Bonde di Saint-Denis-le-Ferment, in Francia.

La spedizione azzurra ha conquistato un bottino totale di otto medaglie: quattro d’oro, una d’argento e tre di bronzo. Risultati che confermano la nostra nazionale tra le più migliori della disciplina.

J&G La Scuderia in trionfo

E il sodalizio biellese ha saputo dire la sua nella rassegna continentale, con i suoi portacolori che hanno collezionato successi un po’ in tutte le categorie in gara.

A cominciare dalla squadra Open (foto), che ha visto la medaglia d’oro, salendo sul gradino più alto del podio con un totale di 174,5 punti. Precedendo Svezia, seconda con 162, e Inghilterra, terza con 152. La rappresentativa azzurra, guidata da Filippo Chiarenza, era composta da Tommaso Bernardini su Luna, Leone Buggiani su Ashtree Lord Andrew, Andrea Filigheddu su Candy, Andrea Russo su Alzana. E dalla biellese Sara Vittoria Falco in sella a Kinnock Dexter, oltre alla prima riserva Giacomo Fontana (su Cisco), anche lui esponente de La Scuderia.

Al pari dei “grandi”, ecco la medaglia d’oro conquistata dal Team Under12, che con la bellezza di 191 punti si è lasciato alle spalle ancora l’Inghilterra (182) e il Galles (162). Il gruppo guidato dal capo equipe Alessia Farinetti era formato da Gregorio Alessi su Pier, Camilla Buccato su Murphy, MariaLuce Ferraresi su Waterdieks Neeltje, Elia Offreti su Pampetto V.D. Demmer. E dalla rappresentante del club di casa nostra Costanza Beccaria su Donna (in questo caso prima riserva era Chloe Lorenzon su RV Chica Bonita).

Under15 dominata

Sono ben due i successi arrivati dalla categoria Under15. Anche in questa categoria la prova a squadre ha premiato la squadra azzurra. Che proprio come in Under12 si è imposta davanti a Inghilterra e Galles (176,5 punti contro i 174,5 e i 170,5 dei rivali). Della formazione agli ordini nuovamente di Alessia Farinetti facevano parte Alberto Campiani su Rea, Rebecca Donnini su Shardbeck Brown Sapphire, Edoardo Filippi su Do Re Magic. E le portacolori del circolo ippico biellese Kiara Peila e Viola Peila, rispettivamente con Ariel e Cheyenne (a ricoprire il ruolo di prima riserva c’era Camilla Minardi con RV Amacarenas).

J&G La Scuderia a fare la voce grossa, infine, pure nelle prove individuali della stessa categoria Under15. Ben due terzi del podio sono infatti stati di marca biellese. Con il primo posto di un impeccabile Riccardo Maccarone, capace di ottenere 57 punti in sella a Surprire Me Cody. E la seconda posizione di Alessandro Piccioni su Seamus, che di punti ne ha collezionati 52 punti. A completare un podio tutto azzurro c’è poi stato il bronzo di Filippo Bigal (51 punti con Kik JJ).

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