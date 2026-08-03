Francesco Aondio Bertero ai Campionati del Mondo di completo. Cavaliere tesserato per la Tenuta La Mandria di Candelo, ha 34 anni e partecipa alla rassegna di Aachen, meglio conosciuta come Aquisgrana, in Germania. L’obiettivo è strappare il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Francesco Aondio Bertero ai Campionati del Mondo di completo

I FEI World Equestrian Championships sono in programma dall’11 al 23 agosto. Martedì 11, data prevista per la cerimonia di apertura al Main Stadium dell’Allianz Park celebrerà l’inizio ufficiale dell’appuntamento sportivo clou di quest’anno. L’Italia degli sport equestri sarà rappresentata ad Aachen da 23 atleti e 22 cavalli tra salto ostacoli, concorso completo, paradressage, attacchi e volteggio.

Il biellese Aondio Bertero sarà in gara nel completo, disciplina in programma dall’11 al 16 agosto. E’ una sorta di triahtlon, con i binomi che devono affrontare tre diverse specialità – dressage, cross country e salto ostacoli – con somma dei punteggi. Cinque i binomi che andranno a caccia del titolo mondiale. Appunto Francesco Aondio Bertero in sella It’s Athene. Poi Andrea Cincinnati su Cecilia Lad, Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, Paolo Torlonia su Zinny e Giovanni Ugolotti su Duke of Champions.

La delegazione italiana sarà composta dal capo equipe Zilla Pearse, dal team manager Katherine Ferguson Lucheschi, dal team manager e team trainer Iacopo Comelli. E dal veterinario dottor Marco Eleuteri, dal medico federale dottoressa Francesca Lolli, dal fisioterapista umano Mario Ferrante e dal massofisioterapista cavalli Antonio Inghilleri.

«Emozione difficile da spiegare»

«Per me è la prima esperienza a un Campionato del Mondo ed è difficile da spiegare cosa sto provando in questi momenti – ha raccontato -. E’ tutta la vita che lavoro per arrivare a questa gara. Partecipo alla rassegna sostanzialmente con due obiettivo. In primo luogo, essendo i Mondiali qualificanti per le Olimpiadi, tutti noi vogliamo fare il massimo per permettere all’Italia di partecipare ai prossimi Giochi. Ovviamente con la possibilità di essere presenti. In secondo luogo, ed è un aspetto più personale, al di là del risultato fine a se stesso, il mio focus è soprattutto quello di tornare a casa avendo maturato esperienza. Tanto per ciò che riguarda me stesso quanto per quanto concerne la mia cavalla, che pur essendo bravissima non ha mai gareggiato a sua volta in una competizione di tale livello».

L’attesa cresce sempre più, ma i giorni passano veloci e la data dell’apertura ufficiale del Mondiale nel tempio dell’equitazione è ormai alle porte.

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