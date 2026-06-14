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Iscrizioni aperte per il nuovo Biellese Summer Camp

L’iniziativa, rivolta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, è in programma dal 6 al 10 luglio

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Iscrizioni aperte per il nuovo Biellese Summer Camp. Una settimana per imparare, divertirsi e coltivare la propria passione per il calcio. Sono aperte le iscrizioni per l’appuntamento estivo dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, in programma a Biella dal 6 al 10 luglio.

Iscrizioni aperte per il nuovo Biellese Summer Camp

Per cinque giornate, dalle 9 alle 17, i partecipanti prenderanno parte a un programma di attività sotto la guida degli istruttori qualificati della Biellese. Il Training Center di Corso 53° Fanteria e la piscina “Rivetti” faranno da cornice a una settimana all’insegna di sport, divertimento e condivisione.

Accanto alle attività sportive, l’edizione 2026 proporrà anche momenti dedicati alla formazione. Bimbi e ragazzi potranno infatti partecipare a una sessione di inglese tenuta dagli insegnanti madrelingua della Callan School. Un’occasione per avvicinarsi alla lingua in modo dinamico e coinvolgente.

A rendere ancora più speciale il camp saranno gli incontri con alcuni protagonisti della prima squadra bianconera. I partecipanti avranno l’opportunità di allenarsi e trascorrere momenti in campo insieme a Beltrame, Pavan e De Mori, condividendo con loro allenamenti, consigli ed esperienze.

La quota di partecipazione è di 220 euro e comprende il kit ufficiale Nike e il pranzo per tutte le giornate del camp. Un’offerta completa, pensata per garantire alle famiglie un servizio organizzato e ai ragazzi un’esperienza educativa e sportiva in un ambiente sicuro e qualificato.

Le iscrizioni possono essere effettuate compilando il form sul sito ufficiale del club: https://www.biellesecalcio.it/summer-camp/.

(Foto: Biellese 1902)

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