BiellaSport
Il programma della domenica calcistica
Nel fine settimana scendono in campo tutte le categorie per una nuova giornata ricca di spettacolo
Il programma della domenica calcistica. Una nuova giornata di campionato è ormai alle porte. Lo spettacolo non mancherà di sicuro.
Il programma della domenica calcistica
Serie D
La 22ª Giornata (5ª di ritorno): Asti-Cairese (1-1); Celle Varazze-Lavagnese (0-0); Derthona-Valenzana Mado (2-1); NovaRomentin-Biellese (0-1); Saluzzo-Gozzano (0-2); Sanremese-Chisola (0-1); Sestri Levante-Ligorna (1-1); Varese-Club Milano (2-1); Imperia-Vado (1-3). Classifica: Ligorna e Vado 50; Sestri Levante 42; Chisola 37; Varese 35; Biellese 33; Saluzzo 29; Valenzana Mado 27; Derthona e Imperia 26; Sanremese, Club Milano e Cairese 23; Gozzano, Celle Varazze e Lavagnese 21; Asti 18; NovaRomentin (-1) 13.
Eccellenza
La 19ª Giornata (4ª di ritorno): Accademia Borgomanero-Borgaro (0-0); Borgosesia-Baveno Stresa (1-1); Bulè Bellinzago-Fulgor Chiavazzese RV (4-0); Settimo-Volpiano Pianese (0-0); Città di Cossato-Lascaris (0-3); Oleggio-Briga (1-0); Verbania-Druentina (1-1); Aygreville-Pro Eureka (3-3). Classifica: Borgosesia 41; Accademia Borgomanero 36; Lascaris 35; Volpiano Pianese e Pro Eureka 31; Settimo 26; Borgaro 25; Verbania 24; Druentina 22; Baveno Stresa e Aygreville 20; Briga 19; Città di Cossato 18; Oleggio 16; Bulè Bellinzago 15; Fulgor Chiavazzese RV 13.
Promozione
La 19ª Giornata (4ª di ritorno): Arona-Union Novara (2-0); Banchette Colleretto GP-Orizzonti Canavese Alicese (3-2); Casale-Ornavassese (1-0); Dufour Varallo-QuinciTava (2-2); Gattinara-Gravellona SP (1-1); Juve Domo-Ivrea (1-0); LB Trino-Piedimulera (1-0); Virtus Vercelli-Ceversama (2-1). Classifica: Casale 48; Juve Domo 38; Dufour Varallo 35; QuinciTava 33; Banchette Colleretto GP 26; Gattinara e LB Trino 25; Ivrea 24; Arona 23; Ornavassese e Orizzonti Canavese Alicese 21; Virtus Vercelli 19; Ceversama 16; Union Novara 15; Piedimulera 13; Gravellona SP 4.
Prima categoria
La 19ª Giornata (4ª di ritorno): Bosconerese-Gaglianico (1-1); Cigliano-Cgc Aosta (0-0); Saint Chrtistophe-Bollengo (1-2); Livorno Ferraris Bianzè-Torri Biellesi (3-2); Mappanese-Valle Elvo (1-2); Ponderano-Ardor SF Corio (1-3); Valchiusella-Leinì (4-0); Valle Cervo Andorno-Agliè Valle Sacra (1-1). Classifica: Valle Cervo Andorno, Cgc Aosta e Gaglianico 24; Ardor SF Corio 33; Valle Elvo* e Livorno Ferraris Bianzè 31; Bosconerese 30; Cigliano 29; Bollengo 27; Ponderano 22; Agliè Valle Sacra e Saint-Christophe* 20; Mappanese 19; Valchiusella 16; Torri Biellesi 15; Leinì 0.
Seconda categoria
La 15ª Giornata (2ª di ritorno): Crescentinese-Valdilana Biogliese (1-1); Lenta Lozzolo-Lumellogno (0-1); Palestro-Virtus Mulino Cerano (3-1); Pro Roasio-Mezzomerico (4-1); Rmantin-Santhià (2-1); Canadà-San Rocco (0-2); Montiglio Monferrato-Vigliano (2-3). Classifica: Rmantin 36; Crescentinese 30; Valdilana Biogliese 25; Pro Roasio e Vigliano 23; Virtus Mulino Cerano 22; Palestro 21; Santhià 20; San Rocco 18; Lumellogno 14; Mezzomerico 13; Montiglio Monferrato 12; Canadà 11; Lenta Lozzolo 4.
Terza categoria
Girone Ivrea, la 13ª Giornata (2ª di ritorno): Sporting Issogne-Castellamonte (0-3); QuinciTava-Pollone (3-0 a tavolino); Chambave-Montalto Dora (1-3); La Cervo-Lessona (2-1); Grand Paradis-Strambinese (0-2); Valdilana Next Gen-La Romanese (1-5). Classifica: La Cervo 32; La Romanese 28; Strambinese 26; Lessona 23; Montalto Dora 19; QuinciTava, Castellamonte e Grand Paradis 13; Valdilana Next Gen 12; Sporting Issogne* 11; Pollone* 10; Chambave 4.
Girone Vco, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Ameno-Libertas Vaprio (2-1); Armeno-Montecrestese (1-2); Crodo-Masera (1-2); Meina-Valsessera (4-2); Oleggio Castello-Maggiora (3-1); San Maurizio-Vemenia (3-1); Varzese-Verbania Olympia (1-1). Classifica: Montecrestese 37; Oleggio Castello 33; San Maurizio e Vemenia 31; Armeno 30; Meina 26; Maggiora e Valsessera 19; Ameno 18; Masera 14; Libertas Vaprio 7; Varzese 6; Verbania Olympia e Crodo 4.
LEGGI ANCHE: La Biellese inizia la preparazione
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook