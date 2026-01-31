Il programma della domenica calcistica. Una nuova giornata di campionato è ormai alle porte. Lo spettacolo non mancherà di sicuro.

Il programma della domenica calcistica

Serie D

La 22ª Giornata (5ª di ritorno): Asti-Cairese (1-1); Celle Varazze-Lavagnese (0-0); Derthona-Valenzana Mado (2-1); NovaRomentin-Biellese (0-1); Saluzzo-Gozzano (0-2); Sanremese-Chisola (0-1); Sestri Levante-Ligorna (1-1); Varese-Club Milano (2-1); Imperia-Vado (1-3). Classifica: Ligorna e Vado 50; Sestri Levante 42; Chisola 37; Varese 35; Biellese 33; Saluzzo 29; Valenzana Mado 27; Derthona e Imperia 26; Sanremese, Club Milano e Cairese 23; Gozzano, Celle Varazze e Lavagnese 21; Asti 18; NovaRomentin (-1) 13.

Eccellenza

La 19ª Giornata (4ª di ritorno): Accademia Borgomanero-Borgaro (0-0); Borgosesia-Baveno Stresa (1-1); Bulè Bellinzago-Fulgor Chiavazzese RV (4-0); Settimo-Volpiano Pianese (0-0); Città di Cossato-Lascaris (0-3); Oleggio-Briga (1-0); Verbania-Druentina (1-1); Aygreville-Pro Eureka (3-3). Classifica: Borgosesia 41; Accademia Borgomanero 36; Lascaris 35; Volpiano Pianese e Pro Eureka 31; Settimo 26; Borgaro 25; Verbania 24; Druentina 22; Baveno Stresa e Aygreville 20; Briga 19; Città di Cossato 18; Oleggio 16; Bulè Bellinzago 15; Fulgor Chiavazzese RV 13.

Promozione

La 19ª Giornata (4ª di ritorno): Arona-Union Novara (2-0); Banchette Colleretto GP-Orizzonti Canavese Alicese (3-2); Casale-Ornavassese (1-0); Dufour Varallo-QuinciTava (2-2); Gattinara-Gravellona SP (1-1); Juve Domo-Ivrea (1-0); LB Trino-Piedimulera (1-0); Virtus Vercelli-Ceversama (2-1). Classifica: Casale 48; Juve Domo 38; Dufour Varallo 35; QuinciTava 33; Banchette Colleretto GP 26; Gattinara e LB Trino 25; Ivrea 24; Arona 23; Ornavassese e Orizzonti Canavese Alicese 21; Virtus Vercelli 19; Ceversama 16; Union Novara 15; Piedimulera 13; Gravellona SP 4.

Prima categoria

La 19ª Giornata (4ª di ritorno): Bosconerese-Gaglianico (1-1); Cigliano-Cgc Aosta (0-0); Saint Chrtistophe-Bollengo (1-2); Livorno Ferraris Bianzè-Torri Biellesi (3-2); Mappanese-Valle Elvo (1-2); Ponderano-Ardor SF Corio (1-3); Valchiusella-Leinì (4-0); Valle Cervo Andorno-Agliè Valle Sacra (1-1). Classifica: Valle Cervo Andorno, Cgc Aosta e Gaglianico 24; Ardor SF Corio 33; Valle Elvo* e Livorno Ferraris Bianzè 31; Bosconerese 30; Cigliano 29; Bollengo 27; Ponderano 22; Agliè Valle Sacra e Saint-Christophe* 20; Mappanese 19; Valchiusella 16; Torri Biellesi 15; Leinì 0.

Seconda categoria

La 15ª Giornata (2ª di ritorno): Crescentinese-Valdilana Biogliese (1-1); Lenta Lozzolo-Lumellogno (0-1); Palestro-Virtus Mulino Cerano (3-1); Pro Roasio-Mezzomerico (4-1); Rmantin-Santhià (2-1); Canadà-San Rocco (0-2); Montiglio Monferrato-Vigliano (2-3). Classifica: Rmantin 36; Crescentinese 30; Valdilana Biogliese 25; Pro Roasio e Vigliano 23; Virtus Mulino Cerano 22; Palestro 21; Santhià 20; San Rocco 18; Lumellogno 14; Mezzomerico 13; Montiglio Monferrato 12; Canadà 11; Lenta Lozzolo 4.

Terza categoria

Girone Ivrea, la 13ª Giornata (2ª di ritorno): Sporting Issogne-Castellamonte (0-3); QuinciTava-Pollone (3-0 a tavolino); Chambave-Montalto Dora (1-3); La Cervo-Lessona (2-1); Grand Paradis-Strambinese (0-2); Valdilana Next Gen-La Romanese (1-5). Classifica: La Cervo 32; La Romanese 28; Strambinese 26; Lessona 23; Montalto Dora 19; QuinciTava, Castellamonte e Grand Paradis 13; Valdilana Next Gen 12; Sporting Issogne* 11; Pollone* 10; Chambave 4.

Girone Vco, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Ameno-Libertas Vaprio (2-1); Armeno-Montecrestese (1-2); Crodo-Masera (1-2); Meina-Valsessera (4-2); Oleggio Castello-Maggiora (3-1); San Maurizio-Vemenia (3-1); Varzese-Verbania Olympia (1-1). Classifica: Montecrestese 37; Oleggio Castello 33; San Maurizio e Vemenia 31; Armeno 30; Meina 26; Maggiora e Valsessera 19; Ameno 18; Masera 14; Libertas Vaprio 7; Varzese 6; Verbania Olympia e Crodo 4.

