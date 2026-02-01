Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Una domenica con tante cose da fare

– Arte e Cultura

da 31/01/2026 a 01/02/2026

Orario dalle 15 alle 17.30

Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro 5

7° Gran Tour delle Fiabe

INFO

Telefono 333 5283350

teatrando@teatrandobiela.it

www.teatrandobiella.it

– Arte e Cultura

da 01/02/2026 a 01/02/2026

Orario dalle 11 alle 12.30

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

– Arte e Cultura

da 01/02/2026 a 01/02/2026

Orario dalle 10 alle 15

Zubiena

Una domenica in Cucina: Omaggio a Julia Child

INFO

Telefono 327 9856078

chiostrodelleillusioni@gmail.com

– Arte e Cultura

da 01/02/2026 a 01/02/2026

Orario dalle 14.30 alle 16

Biella Chiavazza, piazza XXV Aprile

Sfilata allegorica con la partecipazione dei ragazzi dell’oratorio, di carri allegorici e gruppi mascherati

INFO

Telefono 329 9029036

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Enogastronomia

da 22/11/2025 a 14/02/2026

Orario dalle 10 alle 19

Biella, piazza V. Veneto

Mercatini nel cuore di Biella

INFO

attivitaeconomiche@comune.biella.it

– Mostre

da 24/01/2026 a 22/02/2026

Orario da lunedì a venerdì, su appuntamento; sabato e domenica, dalle 14:30 alle 17:30

SALA BIELLESE VIA OTTAVIO RIVETTI 5

“E da lì è incominciata la nostra odissea…” Luoghi e storie di deportazione vercellese, biellese e valsesiana

INFO

Telefono 3409687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 13/12/2025 a 26/02/2026

Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Via Giuseppe Garibaldi, 14, 13900 Biella

Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”

INFO

Telefono 015 252 0432

info@lamagiadellaluce.it

– Mostre

da 13/12/2025 a 26/02/2026

Mostra: Biella, Spazio Cultura Fondazione CRB, via Garibaldi 14 – Proiezioni: Biella, Sala Convegni Fondazione CRB, via Gramsci 14/A – Serate culturali: Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22

Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”

INFO

Telefono 015 0991868

info@lamagiadellaluce.it

– Mostre

da 26/12/2025 a 05/04/2026

Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)

Andy Warhol. Pop Art & Textiles

INFO

Telefono 0150991868

info@palazzogromolosa.it

https://www.popart-textiles.it/

