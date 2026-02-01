AttualitàBiella
Una domenica con tante cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tante cose da fare
– Arte e Cultura
da 31/01/2026 a 01/02/2026
Orario dalle 15 alle 17.30
Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro 5
7° Gran Tour delle Fiabe
INFO
Telefono 333 5283350
teatrando@teatrandobiela.it
www.teatrandobiella.it
– Arte e Cultura
da 01/02/2026 a 01/02/2026
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Arte e Cultura
da 01/02/2026 a 01/02/2026
Orario dalle 10 alle 15
Zubiena
Una domenica in Cucina: Omaggio a Julia Child
INFO
Telefono 327 9856078
chiostrodelleillusioni@gmail.com
– Arte e Cultura
da 01/02/2026 a 01/02/2026
Orario dalle 14.30 alle 16
Biella Chiavazza, piazza XXV Aprile
Sfilata allegorica con la partecipazione dei ragazzi dell’oratorio, di carri allegorici e gruppi mascherati
INFO
Telefono 329 9029036
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Enogastronomia
da 22/11/2025 a 14/02/2026
Orario dalle 10 alle 19
Biella, piazza V. Veneto
Mercatini nel cuore di Biella
INFO
attivitaeconomiche@comune.biella.it
– Mostre
da 24/01/2026 a 22/02/2026
Orario da lunedì a venerdì, su appuntamento; sabato e domenica, dalle 14:30 alle 17:30
SALA BIELLESE VIA OTTAVIO RIVETTI 5
“E da lì è incominciata la nostra odissea…” Luoghi e storie di deportazione vercellese, biellese e valsesiana
INFO
Telefono 3409687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 13/12/2025 a 26/02/2026
Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Via Giuseppe Garibaldi, 14, 13900 Biella
Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”
INFO
Telefono 015 252 0432
info@lamagiadellaluce.it
– Mostre
da 13/12/2025 a 26/02/2026
Mostra: Biella, Spazio Cultura Fondazione CRB, via Garibaldi 14 – Proiezioni: Biella, Sala Convegni Fondazione CRB, via Gramsci 14/A – Serate culturali: Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22
Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”
INFO
Telefono 015 0991868
info@lamagiadellaluce.it
– Mostre
da 26/12/2025 a 05/04/2026
Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)
Andy Warhol. Pop Art & Textiles
INFO
Telefono 0150991868
info@palazzogromolosa.it
https://www.popart-textiles.it/
