Finalmente dovrebbe tornare a vedersi un po’ di sole

Le previsioni meteo per oggi, domenica 1° febbraio

finalmente dovrebbe tornare a vedersi un po' di sole

Finalmente dovrebbe tornare a vedersi un po’ di sole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 1° febbraio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Finalmente dovrebbe tornare a vedersi un po’ di sole

Nella notte si prevede un cielo coperto con temperature che si attestano intorno a 4°C. La copertura nuvolosa è totale, raggiungendo il 100%. La velocità del vento si mantiene bassa, oscillando tra i 1,3 km/h e i 3,3 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. L’umidità si attesta attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si mantiene attorno ai 1008 hPa.

Durante la mattina, il cielo continua a rimanere coperto, con temperature che variano da 3,2°C a 6,4°C. La copertura nuvolosa scende attorno all’85% a partire dalle 10, con un lieve aumento della velocità del vento che raggiunge i 6,9 km/h. L’umidità si mantiene intorno al 79%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo migliorano notevolmente, con il cielo che diventa sereno e temperature che raggiungono un massimo di 9°C. La velocità del vento aumenta, arrivando fino a 7,6 km/h. L’umidità scende ulteriormente, attestandosi attorno al 68%.

La sera porta un cielo ancora sereno, con temperature che si mantengono intorno ai 5°C. La velocità del vento si stabilizza attorno ai 5 km/h, e l’umidità si attesta attorno all’87%. La pressione atmosferica rimane costante, con valori di circa 1009 hPa.

In sintesi, si prevedono condizioni di cielo coperto nella notte, con un miglioramento significativo durante la mattina e il pomeriggio, culminando in una sera serena e gradevole.
