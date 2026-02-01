AttualitàBiella
Ieri avete perso La Provincia di Biella? Oggi la trovate ancora in edicola
Tante notizie interessanti
Se ieri avete perso il giornale La Provincia di Biella non preoccupatevi perché oggi, domenica 1° febbraio, lo trovate ancora in edicola. Ci sono tantissime notizie interessanti, a partire dagli aumenti dei costi dei parcheggi blu alle notizie relative al carnevale cittadino. E tanto altro ancora…
Vi aspettiamo in edicola! Buona giornata a tutti!
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella21 ore fa
Violenta scazzottata fuori dal Bona tra due ragazze
Attualità2 giorni fa
Addio a Fabio Forno: aveva 53 anni
Cronaca23 ore fa
Macabra scoperta nella cascina del delitto: capre morte di fame
Cronaca3 giorni fa
Camion ribaltato nella rotonda, autista imprigionato nell’abitacolo
Cronaca3 giorni fa