Grande evento internazionale di sport da combattimento a Verrone. Sabato 16 maggio è in programma la seconda edizione del “Trofeo Spazioforma-Mix Fighting Fever 9”. Kermesse internazionale che unisce arti marziali miste, K1, grappling e brazilian-jiu-jitsu.

Grande evento internazionale di sport da combattimento a Verrone

La riunione avrà inizio alle 19.30 e ha in programma la bellezza di 17 match potenzialmente esplosivi, tra i quali spicca il ritorno del professionista biellese di mma Cristian Magro.

Qui di seguito riportiamo l’elenco completo degli incontri: Nicolò Solinas vs Hamladji Lounis; Cristian Magro vs Giovanni Scala; Lemuel Chiarini vs Gian Marco Geraci; Jasmin Hotovic vs John Espinosa; Luca Orizand vs Hugo Baudry; Gabriele Borelli vs Cristian Zanini; Marcello Impavidi vs Amjad Kerafi; Serena Pileci vs Sihem Aichouch; Abdel Jammoud vs Osama Boudabsa; Priscilla Cardano vs Alice Carini; Davide Proietti vs Vincenzo Calarco; Ryan Raqabi vs Dylan Ndreka; Alessandro Tropeano vs Massimiliano Guarino; Marco Bolognesi vs Matteo Fatarella; Matteo Guglirmotti vs Maxence Gallet; Giulia Marchiano vs Elena Mazzara; Rccardo Cinalli vs Adam Miki.

I posti riservati al pubblico sono limitati, pertanto gli organizzatori consigliano di prenotare la propria seduta telefonando al numero 393-931.67.07.

LEGGI ANCHE: «Il karate aiuta a crescere e ad acquisire sicurezza»

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook