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Franco Albano maestro benemerito di ju jitsu

Un riconoscimento di notevole importanza per uno dei decani delle arti parziali biellesi

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3 minuti fa

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franco albano
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Franco Albano maestro benemerito di ju jitsu. Un riconoscimento di notevole importanza per uno dei decani delle arti parziali biellesi.

Franco Albano maestro benemerito di ju jitsu

Il direttore tecnico della Kodokan Biella è stato insignito della qualifica di Maestro Benemerito. Un titolo arrivato in considerazione della sua pluriennale attività a favore della disciplina che lo vede presente sul territorio a partire dalla fine degli anni Settanta.

Questa nomina corona il suo importante impegno federale che lo colloca di fatto tra i primi maestri degli sport da combattimento a livello nazionale.
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