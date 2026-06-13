Eric Marciano e Fabrizio Cherchi ai Mondiali di hyrox. Due atleti della sezione Fitness della Pietro Micca si sono particolarmente distinti nell’ambito di Rimini Wellness, la più importante fiera europea dedicata al fitness appunto e al benessere.

Eric Marciano e Fabrizio Cherchi ai Mondiali

Hanno infatti conquistato il primo posto nella categoria 55-59 Pro Double Man, ottenendo la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali. In programma a Stoccolma tra pochi giorni, per la precisione da giovedì 18 a domenica 21 giugno

L’hyrox è una competizione di allenamento funzionale nata in Germania e diffusa oggi in tutto il mondo. Il format prevede 8 chilometri di corsa alternati da altrettanti stazioni di esercizi specifici – rowing, ski erg, sandbag lunges e wall balls – in un percorso cronometrato identico per tutti, indipendentemente dal livello. Un format che premia resistenza, forza e costanza mentale.

Rimini Wellness ha ospitato l’hyrox per il quarto anno consecutivo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario fitness italiano e internazionale.

Allenamento rigoroso e costante

Il loro successo assume un significato ancora maggiore considerando che lo stesso Marciano è anche il coach che ha curato la preparazione della coppia. Un percorso di allenamento rigoroso e costante, costruito con professionalità e passione, che ha portato i due atleti a salire sul gradino più alto del podio.

«Questo risultato premia il lavoro svolto e ci ripaga di mesi di sacrifici – ha sottolineato in propositivo l’atleta-allenatore -. Siamo orgogliosi di rappresentare i nostri colori al livello più alto in un competizione che ha valore iridato».

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