Domenica al Forum si gioca UYBA Busto Arsizio-Igor Novara. Tutto è pronto per la prima giornata del campionato di serie A1 femminile e Biella… c’è.

Sarà infatti il Forum a ospitare domenica pomeriggio il big-match, prima battuta in programma alle 17. La partita si gioca all’ombra del Mucrone a causa dell’indisponibilità dell’impianto della formazione varesina.

Domenica al Forum si gioca UYBA Busto Arsizio-Igor Novara

Cresce l’attesa per la prima gara ufficiale della nuova stagione. Tanti i tifosi pronti a partire sia da Busto Arsizio che da Novara. Ma altrettanto importante si preannuncia la presenza degli appassionati di casa nostra, chiamati a riempire gli spalti per vivere da vicino lo spettacolo del grande volley.

Per l’occasione l’amministrazione comunale, in collaborazione con la società biancorossa, ha deciso di promuovere un’iniziativa speciale dedicata al territorio. Tutte le società sportive e le scuole della provincia di sono infatti invitate gratuitamente alla partita e potranno tifare per le “farfalle” dal Secondo Anello Rosso. Settore che per l’occasione è interamente dedicato ai gruppi aderenti all’iniziativa.

Richiedere i tagliandi è semplicissimo. Ogni società o istituto scolastico deve inviare una e-mail a tickets@volleybusto.com, indicando il numero complessivo dei partecipanti. I biglietti gratuiti potranno poi essere ritirati direttamente domenica al Forum, nella cassa accrediti, a partire dalle 15.30.

Un’occasione per avvicinare ancora di più il territorio alla grande pallavolo e trasformare il debutto casalingo della UYBA in una vera festa dello sport.

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