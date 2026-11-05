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Dal gialloverde del Brc all’azzurro dell’Italia

Giacomo Foglio Bonda e Andrea Binelli convocati dalla nazionale Seven

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Dal gialloverde del Biella Rugby all’azzurro dell’Italia. Ci sono anche due biellesi tra i 15 convocati in vista del raduno della nazionale Seven, in programma a Trieste da lunedì 9 a mercoledì 11 novembre.

Il responsabile tecnico Matteo Mazzantini ha infatti chiamato i biellesi Giacomo Foglio Bonda (foto), centro cresciuto nelle giovanili del Brc, e Andrea Binelli, ala arrivata in estate dal Verona.

Dal gialloverde del Brc all’azzurro dell’Italia

Il collegiale dovrà porre le basi per un percorso di crescita e consolidamento del movimento in vista dei prossimi impegni agonistici.

Il programma di lavoro si preannuncia particolarmente intenso e strutturato. A partire dal pomeriggio del lunedì, infatti, la squadra scenderà subito in campo sul prato del Rep Trieste. Il calendario delle attività proseguirà per l’intera giornata di martedì con doppie sedute di allenamento giornaliere. Alternando momenti di lavoro sul campo a sessioni di analisi e condivisione all’interno della club house.

Il raduno si concluderà ufficialmente mercoledì. Dopo l’ultimo allenamento mattutino e il pranzo di saluto, gli atleti faranno rientro ai rispettivi club di appartenenza.
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