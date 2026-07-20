Daffara e Madiq: da Biella al Parma. Un linea sottile unisce questa estate il mondo calcistico laniero e il club ducale

L a società gialloblù ha infatti piazzato due colpi di importanza strategica pescando proprio nel mercato all’ombra del Mucrone. La prossima stagione vestiranno dunque la maglia gialloblù Giovanni Daffara e Abdelaziz Madiq.

Daffara e Madiq: da Biella al Parma

Per il portiere classe 2004 la società emiliana ha fatto un investimento di un certo spessore: 6 milioni. Ora spetta a lui giocarsi le chance di conquistare un posto da titolare, anche perché il giapponese Suzuki è dato in partenza alla volta della Premier League.

Il Parma ha acquistato Daffara dalla Juventus, dove ha fatto la trafila nel settore giovanile, giocando con Under17 e Under19. Prima di debuttare con i “grandi” nel 2023/2024 con la Next Gen in C: per lui 35 presenza da titolare, oltre a sei gare di play-off e 10 clean sheet. Il 2024/2025 lo ha visto protagonista sempre con la seconda squadra bianconera, che giocava le partite casalinghe proprio allo stadio “Pozzo-Lamarmora”. 32 presenze dal 1’, più due gare di play-off, senza subire gol in 12 occasioni. Nell’estate 2024 ha partecipato alla tournée pre-campionato negli Stati Uniti e negli States ci è poi tornato nel 2025 per partecipare al Mondiale per Club.

Nell’ultimo anno ha giocato tra i cadetti con l’Avellino, in prestito, totalizzando 25 presenze da titolare (con tre clean sheet), limitato nel finale da un problema alla schiena. Il 1° maggio nell’arco di 30 secondi ha parato due calci di rigore all’Empoli. L’Avellino ha poi raggiunto i play-off, ma nel turno preliminare è stato sconfitto dal Catanzaro. E Daffara è stato convocato dal ct ad interim Baldini per le amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia di inizio giugno.

Madiq in Primavera

Il centrocampista classe 2008 approda invece alla formazione Primavera gialloblù, squadra allenata da Nicola Corrent. Madiq arriva al Parma dopo una stagione e mezza di alto livello con la Biellese. Nel 2024/2025 la vittoria nel campionato di Eccellenza e lo scorso anno una serie di prestazioni di importante caratura in serie D. Per lui 25 presenze tra campionato e Coppa Italia, arricchite da un gol e un assist.

Lo sbarco in Emilia Romagna rappresenta per il giovane ragazzo di Biella una nuova e interessante opportunità. Ora sarà chiamato a confrontarsi con un contesto più competitivo e con un percorso di formazione al top. Avrà la possibilità di crescere al fianco dei migliori elementi della Primavera gialloblù e di mettersi alla prova in un ambiente strutturato. Il salto dai dilettanti al campionato Primavera rappresenta una sfida importante, ma anche una grande occasione per dimostrare le proprie qualità.

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