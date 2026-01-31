BiellaSport
Biellese lanciata, ma il fanalino di coda nasconde pericoli
I bianconeri, 10 punti nelle ultime quattro gare, domani in trasferta contro il NovaRomentin
Nelle quattro partite disputate nel girone di ritorno la squadra ha conquistato dieci punti, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio. Ora, però, capitan Pavan e compagni sono attesi da una trasferta che può nascondere parecchie insidie.
Domani la Biellese giocherà a Romentino, ospite del NovaRomentin (calcio d’inizio alle 14.30). Numeri alla mano, i rivali novarese non sembrano poter impensierire più di tanto i “nostri”. Ultimi con un distacco considerevole rispetto a chi li precede, sembrano ormai condannati alla retrocessione in Eccellenza. Ma fino a che la matematica non ne darà conferma, i verde-granata daranno sicuramente battaglia.
Dopo aver iniziato l’anno con tre sconfitte consecutive, una settimana fa il NovaRomentin ha conquistato un buon punto a Lavagna (2-2 il risultato finale). Ma ancora meglio ha saputo fare la Biellese, espugnando Vinovo e battendo 1-0 il Chisola. Uomo copertina dei lanieri, in questo momento, è senza ombra di dubbio Stefano Beltrame, a segno in ben cinque occasioni nelle quattro sfide giocate nel girone di ritorno.
Le parole di Prina
«Sarà una sorta di secondo tempo, il primo lo abbiamo giocato a Vinovo – spiega mister Luca Prina -. Due frazioni da interpretare in modo molto differente, cercando di portare a casa lo stesso risultato. Sarà una partita difficilissima, una partita che dovrà darci maturità e consapevolezza, nella quale dimostrare di aver “capito” la categoria. Il NovaRomentin ha una classifica fasulla e in casa ha fatto punti con rivali come Varazze e Lavagnese. Detto ciò, la squadra è in fiducia e sta crescendo ancora. Dovremo dunque scendere in campo con umiltà, ma anche grande convinzione».
Sul fronte infermeria, ovviamente out Menabò e Colletta, sono in dubbio Brancato e Tommasino. Dovrebbe tornare a disposizione Di Cesare dopo lo stop di una settimana per un problema alla schiena accusato nella gara precedente con la Cairese.
