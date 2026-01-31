Biellese lanciata, ma il fanalino di coda nasconde pericoli.

Nelle quattro partite disputate nel girone di ritorno la squadra ha conquistato dieci punti, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio. Ora, però, capitan Pavan e compagni sono attesi da una trasferta che può nascondere parecchie insidie.

Biellese lanciata

Domani la Biellese giocherà a Romentino, ospite del NovaRomentin (calcio d’inizio alle 14.30). Numeri alla mano, i rivali novarese non sembrano poter impensierire più di tanto i “nostri”. Ultimi con un distacco considerevole rispetto a chi li precede, sembrano ormai condannati alla retrocessione in Eccellenza. Ma fino a che la matematica non ne darà conferma, i verde-granata daranno sicuramente battaglia.

Dopo aver iniziato l’anno con tre sconfitte consecutive, una settimana fa il NovaRomentin ha conquistato un buon punto a Lavagna (2-2 il risultato finale). Ma ancora meglio ha saputo fare la Biellese, espugnando Vinovo e battendo 1-0 il Chisola. Uomo copertina dei lanieri, in questo momento, è senza ombra di dubbio Stefano Beltrame, a segno in ben cinque occasioni nelle quattro sfide giocate nel girone di ritorno.

Le parole di Prina

«Sarà una sorta di secondo tempo, il primo lo abbiamo giocato a Vinovo – spiega mister Luca Prina -. Due frazioni da interpretare in modo molto differente, cercando di portare a casa lo stesso risultato. Sarà una partita difficilissima, una partita che dovrà darci maturità e consapevolezza, nella quale dimostrare di aver “capito” la categoria. Il NovaRomentin ha una classifica fasulla e in casa ha fatto punti con rivali come Varazze e Lavagnese. Detto ciò, la squadra è in fiducia e sta crescendo ancora. Dovremo dunque scendere in campo con umiltà, ma anche grande convinzione».

Sul fronte infermeria, ovviamente out Menabò e Colletta, sono in dubbio Brancato e Tommasino. Dovrebbe tornare a disposizione Di Cesare dopo lo stop di una settimana per un problema alla schiena accusato nella gara precedente con la Cairese.

