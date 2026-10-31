BiellaCircondarioSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Chiavazza e Salussola
Le farmacie di turno oggi, sabato 31 ottobre:
- Santo Stefano (Biella), Piazza Martiri della Libertà 6, telefono 015-22.390
- Domenicone (Chiavazza), Piazza XXV Aprile 13/A, telefono 015-20.857
- Gallina (Salussola), via Mafferia, telefono 0161-99.81.31
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca2 giorni fa
Si schianta contro un palo, donna trasportata in ospedale
Biella2 giorni fa
Addio a Stefania Coda, il suo sorriso si è spento all’improvviso a soli 54 anni
Biella3 giorni fa
Uomo trovato senza vita nei boschi sopra il Tracciolino
Biella2 giorni fa
Cortei nelle strade oggi come 50 anni fa
Attualità1 giorno fa