BiellaCircondarioSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono quattro: a Biella, Tollegno, Vallemosso e Mongrando
Le farmacie di turno oggi, sabato 26 settembre:
- Masarone (Biella), via Lanificio 7, telefono 015-40.16.17
- Pozzi (Tollegno), via Roma 4, telefono 015-42.14.09
- Corbellini (Vallemosso), via B. Sella 13, telefono 015-70.61.94
- Farmacia centrale (Mongrando), via Roma 38, telefono 015-66.62.50
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