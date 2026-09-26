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Le farmacie di turno

Le attività che oggi rimangono aperte sono quattro: a Biella, Tollegno, Vallemosso e Mongrando

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2 minuti fa

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Le farmacie di turno oggi, sabato 26 settembre:

  • Masarone (Biella), via Lanificio 7, telefono 015-40.16.17
  • Pozzi (Tollegno), via Roma 4, telefono 015-42.14.09
  • Corbellini (Vallemosso), via B. Sella 13, telefono 015-70.61.94
  • Farmacia centrale (Mongrando), via Roma 38, telefono 015-66.62.50
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