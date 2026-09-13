BiellaSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Quaregna e Candelo
Le farmacie di turno oggi, domenica 13 settembre:
- San Paolo (Biella), via Torino 59, telefono 015-849.50.22
- Boglio (Quaregna), via Martiri della Libertà 7, telefono 015-92.22.41
- Robiolio (Candelo), via Libertà 100, telefono 015-253.60.73 (dalle 9 alle 20)
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