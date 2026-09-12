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Le farmacie di turno

Le attività che oggi rimangono aperte sono quattro: a Biella, Mottalciata, Pettinengo e Mongrando

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2 minuti fa

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Le farmacie di turno oggi, sabato 12 settembre:

  • Balestrini (Biella), via Pietro Micca 8, telefono 015-252.20.71
  • Boccia (Mottalciata), via Martiri della Libertà 20/B, telefono 0161-85.71.14
  • Ferracin (Pettinengo), via Roma 12, telefono 015-844.50.16
  • Farmacia centrale (Mongrando), via Roma 38, telefono 015-66.62.50
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